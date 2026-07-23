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Realeza

La inesperada selfie de la princesa Beatriz con Edoardo Mapelli Mozzi llega tras los rumores sobre su matrimonio

La princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi reaparecieron con una inusual selfie durante sus vacaciones en Grecia, una imagen que llega después de semanas de especulaciones sobre el estado de su matrimonio.

Julio 23, 2026 • 
Isamar Escobar
Fotografía de archivo de la princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi observando una carrera desde el palco durante Royal Ascot.

Foto de archivo. La princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi durante Royal Ascot. La selfie a la que hace referencia esta nota fue publicada en redes sociales durante sus vacaciones en Grecia y no está disponible en Getty Images, por lo que se utiliza esta imagen de archivo para ilustrar la información.

Getty Images

Cuando se trata de su vida privada, la princesa Beatriz suele mantener un perfil discreto, por esa razón, la reciente selfie compartida por su esposo, Edoardo Mapelli Mozzi, no pasó desapercibida, especialmente porque llega tras varios rumores que cuestionaban la solidez de su relación.

La fotografía, publicada por el empresario inmobiliario en Instagram, muestra a la pareja sonriendo durante unas vacaciones en Grecia. La imagen fue tomada frente a un paisaje costero y transmite un momento de complicidad.

Aunque Edoardo suele compartir ocasionalmente imágenes familiares en sus redes sociales, las selfies junto a la princesa Beatriz son poco frecuentes. Precisamente esa rareza convirtió la publicación en tema de conversación. En la fotografía, ambos aparecen relajados y sonrientes durante su estancia en Grecia, un viaje que también coincidió con la celebración de su quinto aniversario de bodas.

Fotografía de archivo de la princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi caminando juntos durante Royal Ascot.

Foto de archivo. La princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi asisten a Royal Ascot. Esta fotografía no corresponde a la selfie compartida recientemente por el empresario en Instagram, sino a una aparición pública anterior de la pareja.

Getty Images

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¿Por qué surgieron rumores sobre el matrimonio de la princesa Beatriz?

En las últimas semanas, diversos medios británicos y usuarios en redes sociales alimentaron especulaciones sobre una posible crisis entre la hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson, debido a que la pareja había reducido sus apariciones públicas conjuntas.

Sin embargo, ninguno de los dos ha hecho declaraciones sobre esos rumores y tampoco existe información oficial que confirme problemas en su relación. La nueva fotografía ha sido interpretada por muchos seguidores como una muestra de que continúan disfrutando de su vida familiar juntos, aunque la pareja no ha hecho referencia a las especulaciones.

La princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi comenzaron su relación en 2018 y anunciaron su compromiso un año después. Debido a la pandemia, celebraron una boda íntima en julio de 2020 en la Capilla Real de Todos los Santos, en Windsor, con la presencia de la reina Isabel II y el príncipe Felipe. Desde entonces, han procurado mantener su vida familiar alejada de los reflectores.

La pareja tiene dos hijas, Sienna y Athena, mientras que Edoardo también es padre de Christopher Woolf, conocido cariñosamente como “Wolfie”, fruto de una relación anterior.

Fotografía de archivo de la princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi durante Royal Ascot, donde la pareja aparece intercambiando un gesto de cariño desde el palco.

Foto de archivo. La princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi durante una edición de Royal Ascot. La imagen corresponde a un evento previo y no es la selfie publicada recientemente por Edoardo en sus vacaciones en Grecia, mencionada en la nota.

Getty Images

¿La selfie de la princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi desmiente los rumores sobre su matrimonio?

La publicación ha sido interpretada por muchos seguidores como una muestra de que continúan disfrutando de una etapa de estabilidad. La imagen, en la que ambos aparecen relajados durante sus vacaciones en Grecia, contrasta con las versiones que apuntaban a una supuesta crisis matrimonial.

Hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial de que el matrimonio atravesara problemas. Como suele ocurrir con la princesa Beatriz, la discreción sigue siendo una de las principales características de su vida privada, por lo que una simple fotografía bastó para reavivar la conversación entre los seguidores de la familia real británica.

princesa beatriz Edoardo Mapelli Mozzi
Isamar Escobar
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