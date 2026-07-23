Cómo hacer una trenza francesa en casa: 6 pasos para un resultado profesional

La trenza francesa es uno de esos peinados clásicos que nunca pasan de moda. Funciona igual de bien para un look casual que para una ocasión especial y, aunque al principio puede parecer complicada, dominar la técnica es mucho más fácil cuando conoces el orden correcto de los movimientos. La clave está en mantener la tensión uniforme e incorporar el pelo poco a poco mientras avanzas.

¿Qué necesitas antes de hacer una trenza francesa?

Antes de comenzar, desenreda por completo el cabello con un cepillo o peine. Si tu melena es muy suave o recién lavada, aplica un poco de spray texturizante o shampoo en seco para aportar agarre y evitar que los mechones se resbalen durante el trenzado. Ten a la mano una liga delgada y, si lo deseas, algunas horquillas para perfeccionar el acabado.

La trenza francesa también puede llevarse con un acabado desenfadado y texturizado, una versión romántica que aporta movimiento y sofisticación a cualquier look de noche. Getty Images

Cómo hacer una trenza francesa en 6 pasos

1. Cepilla y prepara el pelo

Elimina todos los nudos antes de empezar. Un cabello desenredado facilita separar los mechones y ayuda a que la trenza luzca uniforme desde la raíz hasta las puntas.

2. Divide el cabello en tres secciones

Toma un mechón en la parte superior de la cabeza, aproximadamente desde la coronilla, y divídelo en tres partes del mismo grosor. Estas serán la base de toda la trenza.

3. Comienza con una trenza tradicional

Cruza el mechón derecho sobre el central y después el izquierdo sobre el nuevo mechón del centro. Este primer cruce crea la estructura inicial antes de empezar a incorporar más cabello.

4. Añade cabello en cada cruce

Antes de volver a cruzar uno de los mechones, incorpora una pequeña sección de cabello del mismo lado y únela al mechón correspondiente. Repite el proceso alternando ambos lados hasta llegar a la nuca. Lo ideal es que todas las secciones tengan un tamaño similar para conseguir un acabado simétrico.

5. Continúa con una trenza clásica

Cuando ya no quede cabello por integrar, sigue trenzando normalmente con las tres secciones hasta llegar a las puntas y asegura el peinado con una liga.

6. Da el acabado profesional

Si buscas un efecto más romántico o moderno, afloja ligeramente los bordes de la trenza con los dedos para aportar volumen. Finaliza con un poco de spray fijador para mantener el peinado intacto durante más tiempo.

Los errores más comunes al hacer una trenza francesa

Uno de los fallos más frecuentes es tomar mechones de diferente tamaño, ya que esto hace que la trenza pierda simetría. También conviene evitar cambios bruscos en la tensión, porque pueden generar espacios o hacer que el peinado se desarme con facilidad. Si estás aprendiendo, practicar frente a un espejo y repetir el movimiento varias veces ayudará a que tus manos memoricen la técnica.

¿En qué tipo de pelo luce mejor la trenza francesa?

La trenza francesa puede realizarse en prácticamente cualquier tipo de pelo, ya sea lacio, ondulado o rizado. En cabelleras muy finas, un producto texturizante aporta mayor fijación, mientras que en cabellos gruesos o con textura natural suele ser más fácil conseguir una trenza firme y con volumen desde el primer intento incluso son una buena opción para cuando el pelo no se lavó.