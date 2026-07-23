Dua Lipa lleva el bikini con estampado polka dots que resalta el bronceado

Cuando se trata de marcar tendencia, Dua Lipa siempre encuentra la manera de convertir una prenda clásica en el objeto de deseo de la temporada. Esta vez, la cantante volvió a captar la atención con un bikini de estampado polka dots, también conocido como lunares, un diseño que confirma el regreso de uno de los prints más icónicos de la moda.

Además de su aire retro, este tipo de estampado destaca por un detalle que lo ha convertido en uno de los favoritos del verano: ayuda a que el bronceado luzca aún más favorecedor, especialmente cuando se combina con tonos en blanco y negro.

El bikini de Dua Lipa confirma el regreso de los polka dots

Durante unos días de descanso, Dua Lipa compartió en redes sociales una serie de fotografías en las que aparece disfrutando del sol con un bikini de dos piezas de estampado polka dots. El conjunto apuesta por un diseño clásico, con un top de triángulo y una parte inferior de corte sencillo, demostrando que las siluetas atemporales siguen siendo una apuesta segura.

El estampado de lunares ha conquistado nuevamente las colecciones de distintas firmas durante este año, apareciendo en vestidos, blusas, faldas, accesorios y ahora también en trajes de baño.

Su encanto radica en que logra un equilibrio entre lo vintage y lo contemporáneo, adaptándose con facilidad a diferentes estilos.

¿Por qué el estampado polka dots favorece el bronceado?

Los especialistas en moda coinciden en que los polka dots, especialmente en combinaciones de alto contraste como el blanco y negro, crean un efecto visual que hace que la piel bronceada destaque mucho más.

Además, se trata de un estampado que aporta luminosidad al look sin necesidad de recurrir a colores fluorescentes o acabados metálicos. Por eso, quienes buscan un estilo elegante y atemporal suelen encontrar en los lunares una excelente alternativa.

En el caso de Dua Lipa, el bikini se complementó con un maquillaje prácticamente natural y accesorios discretos, permitiendo que el estampado fuera el verdadero protagonista.

Los lunares vuelven a ser protagonistas este verano

Aunque los polka dots nunca desaparecen por completo, este año viven un nuevo momento de popularidad gracias a su presencia en las pasarelas y en el armario de celebridades e influencers.

La propuesta de Dua Lipa demuestra que este estampado puede funcionar tanto en prendas sofisticadas como en looks relajados para las vacaciones.

Si estás pensando en renovar tu colección de trajes de baño, el bikini con estampado polka dots se perfila como una de las opciones más versátiles de la temporada. Después de verlo en Dua Lipa, todo indica que seguirá ganando protagonismo durante los próximos meses.