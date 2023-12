Jennifer Lopez arrasa con este elegante vestido rojo y se adelanta a las tendencias de 2024

Además de su gran talento, Jennifer Lopez siempre se ha caracterizado por su inigualable estilo y glamur, convirtiéndose así en un gran referente de moda. Por ello no sorprende que recientemente la cantante haya arrasado las redes sociales al lucir un elegante vestido rojo y que es ideal para lucirlo en estas fechas decembrinas.

También, este look que se ha hecho viral nos ha da un adelanto de lo que veremos en tendencias en looks de invitada en lo que resta de este año y a principios de 2024.

El vestido rojo de Jennifer Lopez que arrasa las redes sociales

La diva del bronx compartió desde su cuenta de Instagram varias fotografías de su outfit para la fiesta de Navidad que hace poco organizó, junto con su esposo Ben Affleck, en donde invitaron a famosas celebridades como Margot Robbie y Michael B. Jordan, entre otras.

Jennifer Lopez arrasó con este vestido rojo que usó hace poco Instagram

En las imágenes que publicó en su perfil, podemos apreciar que la artista luce un ajustado vestido rojo de manga larga, de cuello alto y con flores tridimensionales, así como detalles drapeados en la zona del abdomen.

Si bien hace unos días la veíamos junto a su árbol de Navidad con una blusa blanca y falda larga con detalles dorados, ahora la también actriz ha optado por sumarse a la tendencia del rojo, la cual predomina en estas fiestas decembrinas y seguirá vigente a inicios de 2024.

Asimismo, este vestido no solo la hace lucir elegante y formal, sino que también ayuda a estilizar su cuerpo, resaltando sus curvas y su plano abdomen que son trabajo de una estricta rutina de ejercicio y alimentación.

Para la fiesta navideña que ofreció, Jlo optó por un maquillaje tipo smokey-eye Instagram

Si bien lo que más resaltó mas de este look fue su vestido, tampoco podemos dejar de lado su beauty look, ya que para complementar su outfit la intérprete de On The Floor usó un maquillaje cargado y que ha llamado bastante la atención.

Para la ocasión, la cantante eligió un make up tipo smokey-eye con un estilo ahumado y sombras plateadas. Mientras que para los labios, usó un delineado más oscuro que el tono del labial, terminando con una capa de brillante gloss.

Así que si estás buscando el atuendo para la cena navideña o de fin de año, inspírate en este look rojo de la ex de Marc Anthony para que luzcas a la moda. Te aseguramos que serás la reina de la fiesta, así como lo fue Jlo con su outfit.