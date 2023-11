Los 3 mejores diseños de uñas blancas para deslumbrar en las fiestas decembrinas

Ahora que las fiestas decembrinas ya están por comenzar, seguramente ya estás pensando en tu look y manicura para la temporada navideña. Así que si este es tu caso y no sabes que diseño de nail art puedes usar para tus outfits, no te preocupes que hoy te traemos unas ideas de uñas blancas.

Aunque sabemos que la ropa es pieza clave para lucir a la moda, tampoco nos podemos olvidar de nuestras manos, y es por ello que un buen diseño de manicura blanca en tus uñas, ayudará bastante a resaltar tu look y estilo, ya sea en la posada del trabajo, con tus amigos o en la cena navideña.

Uñas blancas con destellos dorados

Una de las mejores opciones para decorar tus uñas blancas es añadiéndole un destello o toque dorado, para estar en el mood de estas fechas. Recuerda que añadirle este toque brilloso en tu nail art te ayudará a combinar con los outfits y colores en tendencia esta época: el rojo y las prendas metalizadas doradas

Las uñas blancas con dorado, ya sea con glitter o esmalte, son ideales para la temporada navideña Pinterest

Así pues, te sugerimos que le añadas a tu manicura sutiles figuras o copos de nieve en color dorado, ya sea en esmalte o glitter. Incluso, puedes pedirle a tu manicurista que te haga uñas francesas en blanco con dorado en el borde de arriba.

Uñas blancas con gris claro

Ahora que si lo tuyo no es tanto brillo y prefieres tonos más discretos, entonces puedes combinar el blanco con tonos grises claros, ya que está combinación resulta fascinante para añadirla con una gran variedad de looks invernales.

También puedes combinar tu manicura blanca con tonos grises claros Pinterest

Por lo mismo, si vas a elegir una manicura en blanco, pide también un esmalte o diseño de nail art grisáceo claro con acabado mate, en una o en varias de tus uñas. Para rematar, puedes añadirle también alguna figura o dibujo representativo de la Navidad

Uñas blancas con degradado en tonos pastel

Pero en caso que no quieras tus uñas completamente blancas y prefieras darles un toque muy sutil de color, entonces te recomendamos un diseño de uñas en blanco con degradado en tonos pasteles o muy claros.

Las uñas blancas con degradado en tonos pastel o muy claros son una buena opción Pinterest

Para ello, puedes elegir desde un azul pastel o un rosa nude para el degradado. Incluso, si es que así lo deseas, podrías añadirle pedrería en blanco que forma un copo de nieve, o un dibujo menos llamativo. Este tipo de nail art también luce bastante bien en outfits de la temporada. ¡Anímate a realizarlo!