Entretenimiento

Bella Thorne responde a las críticas tras pedirle matrimonio a su novio Mark Emms

Bella Thorne genera controversia al proponerle matrimonio a su novio Mark Emms y responde a las críticas con firmeza y un toque de humor.

August 18, 2025 • 
Melisa Velázquez
Bella Thorne le propone matrimonio a Mark Emms

Bella Thorne le propone matrimonio a Mark Emms

Getty Images

Uno de los gestos más románticos de Bella Thorne, ha dividido las opiniones de sus seguidores en internet, en un acto impulsivo, la actriz decidió pedirle matrimonio a su novio de tres años, Mark Emms.

Aunque muchos le han aplaudido el romántico gesto, muchos otros la han criticado, asegurando que: “No normalicemos la propuesta de matrimonio”, refiriéndose a que es el hombre quien tiene que arrodillarse.

Bella Thorne le propone matrimonio a su novio Mark Emms

Durante el fin de semana, Bella sorprendió a sus seguidores con una romántica publicación en su perfil de Instagram, la actriz mostraba cómo le pedía matrimonio a su novio, el productor musical, Mark Emms.

Hace 3 años nos conocimos, un año después él me propuso matrimonio, y ahora, un año después, yo también”, escribió Bella en su publicación.

En la serie de fotografías se puede apreciar un ambiente romántico entre flores blancas y rojas, velas encendidas y globos en forma de corazón, mientras su novio se ve claramente sorprendido con la declaración.

Y aunque muchos aplaudieron la declaración de amor de Bella, muchos otros la criticaron, asegurando que las mujeres no deben pedir matrimonio, sino los hombres.

La propuesta de Mark Emms a Bella Thorne

Sin embargo, como ya lo había mencionado Bella, su novio Mark ya le había pedido matrimonio el pasado mes de mayo de 2023 en California, con un impresionante anillo de diamantes de talla esmeralda.

Desde entonces la pareja se encuentra preparando una boda campestre en Reino Unido, país de origen de Mark.

Bella Thorne responde a las críticas por pedirle matrimonio a su novio Mark Emms

Luego de que le llovieran los comentarios y críticas en su publicación, Bella no se quedó callada y decidió responder con un mensaje que dejaba claro que no le importaba lo que los demás pensaran de ella y su propuesta.

"¡Los comentarios en mi publicación son divertidísimos!”, escribió Bella en sus Historias de Instagram. “Totalmente dividida. La mitad piensa: “No normalicemos la propuesta de matrimonio”, y la otra mitad: "¡Joder, sí, poder femenino, esto es lo más tierno!”.

Mark y Bella se conocieron en la fiesta de cumpleaños de Cara Delevingne en Ibiza hace tres años.

Bella Thorne
Melisa Velázquez
