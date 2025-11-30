¡Lista en 5 minutos! 3 maquillajes sencillos y elegantes que rejuvenecen y debes probar esta Navidad

La temporada navideña está llena de reuniones, cenas, intercambios y eventos que requieren que nos veamos impecables en todo momento, ¡incluso cuando tenemos el tiempo justo!

Para esos días en los que necesitas arreglarte rápido, pero sin renunciar a un look elegante y rejuvenecedor, existen maquillajes fáciles que aportan luz, frescura y un toque festivo sin complicaciones. Aquí reunimos tres propuestas que puedes lograr en menos de cinco minutos, perfectas para verte radiante sin pasar horas frente al espejo.

Maquillaje natural con labios rojos: el clásico rejuvenecedor

No hay look más efectivo para iluminar el rostro al instante que un maquillaje natural acompañado de unos labios rojos. Es un combo infalible porque suaviza los rasgos, aporta vitalidad y logra ese efecto de “cara limpia” que se ve radiante y elegante en minutos.

Para lograrlo, lo principal es apostar por una base ligera o BB Cream que iguale tu tono, pero no cubra en exceso.

Puedes añadir un toque de corrector en la zona de ojeras para despertar tu mirada.

Aplica un toque de rubor en crema en tonos durazno o rosados para un acabado fresco y jugoso. En los ojos, basta con una capa generosa de máscara y un toque de sombra beige con efecto húmedo, esto únicamente para aportar un toque de luz sin saturar de glitter.

Finaliza con el labial rojo, pero ojo, no el clásico color cereza, sino uno en tono burdeos, para un acabado elegante y refinado.

Smokey suave en toda tierra

Si quieres algo más sofisticado sin invertir tiempo, el smokey suave en tonos marrones es tu mejor aliado. Este maquillaje crea profundidad sin endurecer los rasgos y se realiza en tres pasos: sombra marrón clara en todo el párpado, un tono más oscuro en la esquina externa para agregar dimensión y un toque satinado en color oro para iluminar la mirada.

Difumina con una brocha suave para lograr ese efecto ahumado sutil que rejuvenece y da un efecto lifting. Complementa con un delineado café difuminado y un poco de máscara de pestañas para abrir la mirada.

En los labios, la recomendación es apostar por un gloss en tono nude rosado para aportar naturalidad al look.

Maquillaje “clean look” con foco en la piel

El maquillaje estilo “clean” se mantiene como tendencia y es la opción perfecta para llevar esta Navidad si lo que buscas es algo sencillo, atemporal y rejuvenecedor. La clave de este maquillaje está en preparar bien la piel: hidratante, iluminador líquido en las zonas altas del rostro y una base muy ligera que permita que tu piel luzca natural pero uniforme.

El objetivo de esta opción es lograr un maquillaje glowy saludable que parezca natural, pero esté estratégicamente aplicado.

Para la zona de los ojos puedes apostar por agregar un toque de color muy sutil con ayuda de tu blush, ya sea en tono rosado o durazno; este truco ayuda a que la mirada se vea fresca y elevada. Apuesta por un gloss translúcido y estarás lista para salir al mundo con tu look navideño en cuestión de segundos.

Estos tres maquillajes rápidos demuestran que no necesitas una rutina complicada para lucir elegante, rejuvenecida y perfecta para Navidad. Ya sea con un labial rojo o un smokey suave, estas propuestas te ayudarán a destacar lo mejor de tu rostro y mantenerte lista en cualquier celebración y sin mucho esfuerzo.