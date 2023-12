Kate Middleton nos enseña a cómo lucir botas con falda larga para el Otoño-Invierno

Ahora que el frío ya predomina, la mayoría de las mujeres hemos desempolvado del clóset nuestras botas largas, sin embargo, en algunas ocasiones se nos puede dificultar combinarlas con falda de la manera más adecuada. Así que si este es tu caso, hoy te contamos cómo hacerlo, siguiendo el estilo de Kate Middleton.

Por si no lo sabías, hace muy poco le vimos a la princesa de Gales un outfit conformado por estas piezas y déjanos contarte que, como siempre, las lució de la manera más chic y glamurosa. Y aquí te contamos sus claves de estilo para lograrlo.

El look con botas y falda de Kate Middleton

El pasado 23 de noviembre, Kate visitó el banco de bebés Sebby’s Corner, ubicado en Londres, y para la ocasión eligió un look que se adapta para la temporada Otoño-Invierno por su estilo. Se trata de una blusa negra de manga larga y de cuello alto que combinó con una falda larga de color marrón chocolate.

Kate Middleton lució botas con falda larga en color marrón chocolate GETTY IMAGES

Para rematar su look, la esposa del príncipe William eligió un cinturón de cuero negro. Mientras que en cuanto al calzado, Middleton eligió usar unas botas negras de caña alta, hasta la rodilla, y puntiagudas. Un look con mucho flow y que bien pudo haberse inspirado en el uniforme de alguna preparatoria.

A primera vista, este look puede sonar que combina muy poco entre sí y no luce armonioso visualmente, sin embargo, es todo lo contrario, ya que la mezcla de estos colores no chocan entre sí y sí funcionan muy bien como complemento. Eso sin tomar en cuenta que elegir botas a la rodilla con falda larga es una apuesta todavía más arriesgada de lo que suena, y la cual lució muy bien.

Kate Middleton combinó su falda con cinturón de cuero negro GETTY IMAGES

La clave para que estas piezas no se vieran mal radica, probablemente, en el estilo de la falda, ya que aunque es larga y llega casi al tobillo, el corte recto que tiene es muy favorecedor y ayuda a estilizar más su silueta.

También podemos deducir, a partir de aquí, que otra clave para verse a la moda son las botas negras que eligió, las cuales son de tacón cuadrado y de punta triangular. Así que si vas a usar una falda midi la próxima vez, considera incluir en tu outfit este calzado. ¡Te verás fabulosa!