Trajes y blazers: la clave del estilo de Kate Middleton para conseguir el mejor look de otoño

Kate Middleton nos tiene acostumbrados a verla lucir siempre impecable y a la moda, y en esta temporada tampoco nos ha defraudado con sus estilismos. Por lo mismo, hoy hacemos un repaso de los últimos looks que le hemos visto, y en los cuales nos hemos dado cuenta que los trajes y los blazers se han convertido en el básico de sus outfits este otoño.

Como una gran conocedora de las tendencias del momento, Kate sabe muy bien que estas prendas de ropa son atemporales y que no pasan de moda, por lo que se vuelven en una gran opción para estar a la moda en cualquier época del año. Así que si quieres ser la sensación del momento, incorpora a tus outfits estos básicos.

Trajes, el básico de moda de Kate Middleton

Como lo adelantábamos al inicio, en las últimas semanas hemos visto que en diferentes apariciones y eventos públicos, la princesa de Gales ha vestido con trajes sastre y conjuntos coordinados que van desde el verde y azul, hasta el blanco.

Kate Middleton ha hecho de los trajes un básico para esta temporada de otoño Especial

De hecho, hace unas semanas la vimos en el Mundial de rugby, en un partido de la selección inglesa que se disputó en esta justa deportiva, en donde sorprendió con un impoluto traje sastre blanco. Para acompañar este look, la esposa de William dejó suelta su melena ondulada, como suele hacerlo, y complementó con unas zapatillas a juego.

También, en una visita a una cárcel en la localidad de Surrey, la royal lució impecable con un traje azul marino de Alexander McQueen, conformado por un blazer y pantalón, que combinó con un top blanco.

Los blazers, un básico ideal para el otoño

No obstante, la nuera del rey Carlos sabe muy bien que los blazers también se convierten una gran opción para un buen look de otoño. Por lo mismo, también ha optado por incluir en sus atuendos algunos blazers que, si bien no son del mismo tono de su pantalón, si van a juego con su vestimenta.

La princesa de Gales suele incluir a sus outfits hermosos blazers Getty Images

Como parte de la campaña Shaping Us, Kate Middleton hizo una visita al Orchard Centre, un centro que trabaja con niños con necesidades especiales, en la que lució un blazer rojo de Zara (que ya había usado hace un par de años) y combinó acertadamente con un pantalón negro, blusa en color beige y unas balerinas.

Aunque también le hemos visto en varias ocasiones blazers con tenis, un calzado poco común para la princesa.