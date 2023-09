La fórmula Middleton para integrar blazers a tu estilo casual

Kate Middleton ha demostrado que no existe estilo para vestir que no sea de su completo dominio, ya que la royal ha demostrado que de un día para el otro puede pasar de portar looks lujosos a vestir atuendos conformados en su mayoría por piezas low cost.

Sin importar cual sea la tendencia que decida seguir, Kate siempre procura acotarse a los designios del protocolo real y dar un toque de elegancia a cada una de sus combinaciones, a partir, principalmente, de accesorios que pertenecen a la categoría de “lujo discreto”.

Incluso, tomando en cuenta su preferencia por el recato y sofisticación natural, Kate ha acuñado fórmulas propias para la formación de atuendos apegados 100% al street style, entre las cuales destaca una fórmula en particular, relevante por la integración de una pieza de carácter atemporal y elemental en el closet de cualquier fashionista: el blazer.

Kate Middleton posee una amplia gama de blazers

¿Cómo combina Kate Middleton sus prendas para lograr looks casuales con saco?

La fórmula Kate para el uso de blazers es muy sencilla, ya que primordialmente toma en cuenta el factor de la comodidad y el dinamismo, elementos que son denotados a partir de dos piezas clave: el calzado plano y el uso de pantalones.

Por medio del uso de jeans, la esposa del príncipe William ha demostrado pertenecer al grupo de mujeres modernas, que están dispuestas a apoyar en cualquier actividad en la que se les necesite, ya que utilizar pantalones como prendas inferiores siempre otorga una gran libertad de movimiento a quien los porta, al restar su preocupación por cuidar detalles de postura o de levantamientos indeseados.

Fórmula Middleton para el uso de blazer en estilos casuales

Respecto al calzado, utilizar flats o tenis, también añade un toque de dinamismo al outfit, haciendo a este tipo de zapatos ideales para las madres que tienen que mantenerse activas para seguir el ritmo de andaje de sus hijos pequeños, tal como Kate lo ha demostrado en aquellos eventos en los que ha sido acompañada por sus traviesos hijos, el príncipe George y el pequeño Louis.

Kate Middleton ha demostrado su maestría en estilo casual combinando un blazer de cuadros con camisa blanca, pantalón recto y ballerinas Especial

Por último. en la fórmula Middleton para añadir blazers a tu estética cotidiana, se complementa con el uso de playeras básicas lisas, las cuáles, afortunadamente, son asequibles para todos los públicos por su variedad en el mercado.

Si, además de los elementos anteriormente descritos, quieres añadir un toque aún más personalizado a tu outfit, puedes optar por seleccionar piezas de joyería discreta o incluso puedes atender al uso de relojes deportivos, los cuales denotan el desarrollo cotidiano de una vida activa y atenta a toda responsabilidad.