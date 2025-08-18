Felipe VI interrumpe su descanso de verano ante la crisis en España

Las vacaciones del rey Felipe VI y su familia, suelen ocurrir como cada año en Mallorca, sin embargo, este año decidieron tener un viaje privado por Grecia, el mismo que se vio interrumpido debido a la emergencia nacional generada por los incendios forestales en España.

De acuerdo con reportes de People, el monarca llegó al Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias (UME), el 17 de agosto, donde fue actualizado sobre la situación de los incendios forestales que están azotando el noroeste del país para tomar acción inmediata.

Un verano marcado por la emergencia

España enfrenta un riesgo elevado de incendios debido a las altas temperaturas que se han estado registrando, así como las olas de calor que han afectado a algunas regiones de Europa. Este año, el impacto ha sido importante principalmente en las zonas del norte del país. 20 son los incendios que se han reportado y que han afectado territorios de Galicia y extendiéndose hasta Portugal. Según informes de Sky News, lo abrasado por el fuego, no solo ha representado una afectación importante al medio ambiente, pues se han perdido bosques y hábitats naturales, según reportes del mismo medio, el área afectada comprende una extensión de 168.000 hectáreas, la tragedia también ya ha cobrado tres víctimas humanas.

El papel de la Corona en tiempos de crisis

Fiel a su vocación, Felipe, quien fue informado de lo acontecido puntualmente, abandonó su viaje privado para atender la emergencia. Se presume que con el monarca llegaron 500 soldados que ayudarían a combatir las llamas y no es el único apoyo que están recibiendo, Sky News también informó que el país está recibiendo auxilio por parte de las fuerzas de extinción de incendios de la Unión Europea, aun cuando la situación está afectando a más países quienes también han solicitado ayuda para el control de esta situación.

A través de las redes sociales de la Casa Real, se compartió un video de agradecimiento a los militares, civiles y voluntarios que han sumado su aportación para ayudar a controlar la situación. En el post compartido en la cuenta oficial de Instagram se puede leer “Nuestro reconocimiento y máxima gratitud por el increíble esfuerzo y trabajo que estáis llevando a cabo para proteger a la población civil y tratar de extinguirlos con la máxima rapidez”, complementando el discurso ofrecido por el monarca.

Además, invita a la población a mantenerse informada sobre la situación para evitar estar en peligro. Con este acto, el rey Felipe VI, reafirma su compromiso ante las necesidades de su pueblo, mostrando cercanía y empatía incluso en los momentos más difíciles.