Realeza

¿Qué piensan Carlos III y la reina Camilla sobre Meghan Markle? Esto es lo que sienten por la esposa de Harry

Aun después de su boda con el príncipe Harry en 2018, la relación de Meghan Markle con la familia real británica continúa generando titulares y alimentando la conversación pública.

Noviembre 29, 2025 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

Desde que el príncipe Harry comenzó a salir con Meghan Markle, la actriz ha sido objeto de escrutinio por su relación con la familia real, quien supuestamente no habría aceptado del todo a la duquesa de Sussex.

Recientemente se habrían revelado las advertencias que el príncipe Felipe le hizo a Harry cuando se comprometió con Meghan, y ahora han salido a la luz los sentimientos del rey Carlos III y la reina Camilla por su nuera.

Un extracto del libro, ‘Venganza: Meghan, Harry y la guerra entre los Windsor’, del autor Tom Bower, se ha hecho viral de nuevo al exponer los verdaderos sentimientos del rey Carlos III y la reina consorte Camilla por Meghan Markle.

Pues aunque Meghan logró simpatizar al rey Carlos, él ya pensaba que no estaba hecha para formar parte de la familia real, y la reina Camilla no encontró nada en común con la esposa del príncipe Harry.

Bower, escribió en su libro: “Carlos sintió desconcierto hacia Meghan cuando ella y el príncipe Harry hicieron un viaje al castillo de Mey en Escocia en 2018 con el resto de la familia real”. Y continuó: “Carlos nunca la entendió realmente ni comprendió lo que ella quería”.

Chris Jackson/Chris Jackson/Getty Images

Camila, por su parte, siempre estuvo “preocupada por el futuro de Harry”, según el libro.

De acuerdo con Bower, Camilla también llegó a criticar el comportamiento poco agraciado de Meghan, que además no tenía ni idea del protocolo real:

Camilla no tiene nada en común con Meghan”, y supuestamente cuestionó las “sonrisas coquetas y el comportamiento efusivo” de la ex estrella de ‘Suits’. Al parecer, Camila no creía que Meghan “sacrificara su independencia para servir en silencio como parte del equipo”.

Las primeras diferencias del rey Carlos III con el príncipe Harry y Meghan Markle

En otro pasaje del libro de Bower, afirma que Carlos “reprendió” a Harry y Meghan por las apariciones públicas de su padre, Thomas Markle, en ese momento, supuestamente Carlos les dijo a su hijo y a su nuera que “hicieran que esto terminara”, refiriéndose a las diversas entrevistas de Thomas.

Por otra parte, Harry ya había hablado de la relación de Meghan con la familia real en sus memorias de 2023, ‘Spare’. El duque de Sussex escribió que Meghan y Carlos “siempre tuvieron una relación sólida”, pero que esta se fortaleció “durante ese fin de semana en el castillo de Mey”.

Rey Carlos III Reina Camilla Meghan Markle Príncipe Harry Entérate Lo último
Melisa Velázquez
