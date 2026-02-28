Kendall Jenner deslumbra en MFW 2026 recreando el icónico look de Cindy Crawford ¡27 años después!

Si algo nos ha quedado claro en la actividad del día de hoy en Milan Fashion Week 2026, es que la estética vintage, Y2K, el “messy it-girl” y el dark glam estarán de regreso en el mundo de la moda, dándole lugar a las transparencias, el maquillaje dramático e incluso a prendas de archivo.

Es por esta razón que el vestido que Kendall Jenner rescató del archivo de 1999 cobra un significado sumamente importante durante su participación en Armani, pues la modelo apostó por hacer un tributo a uno de los looks más icónicos de otra grande de las pasarelas: Cindy Crawford.

Kendall Jenner conquista Milan Fashion Week

El día de ayer, Kendall ya había hecho lo suyo imponiendo moda con el vestido negro minimalista de textura que todas quisimos agregar a nuestro clóset luego de verlo luciendo en ella; sin embargo, este día, durante su presencia en la fiesta “Power of you” de Emporio Armani, nos quedó claro que la it girl sabe a la perfección dominar la industria de la moda.

Y es que Kendall no solo hizo un simple guiño nostálgico al apostar por el vestido lencero metálico que originalmente llevó Cindy Crawford en la década de los noventas, sino que también nos dejó ver su maestría al conocer las tendencias que estarán revolucionando la industria de la moda en este año.

Kendall Jenner en “POWER OF YOU International Party” Arnold Jerocki/Getty Images for Armani Beauty

1999 vs. 2026: el vestido de Kendall que regresa al Y2K

El diseño del vestido cuenta con una cobertura de lentejuelas en color plateado a juego con un estampado abstracto que refleja de acuerdo a cómo se esté proyectando la luz. Este modelo pertenece a una época de transición entre los años 90 y 2000, que es justo donde nace la estética Y2K, la cual apuesta por el brillo metálico, la sensualidad, lo dark y el estilo del glamour futurista.

En aquel año, 1999, Cindy decidió combinarlo con una gargantilla delicada y sandalias metálicas a juego, un calzado que también es emblemático de la década. Kendall replicó la misma fórmula; sin embargo, apostó por unos zapatos de satén con punta también en color plata.

Cindy Crawford en 1999 Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images

El regreso del Y2K en la moda

El día de hoy el desfile de Gucci confirmó el retorno de esta estética; sin embargo, celebridades como Kendall reafirmaron esta decisión dándole a la estética un nuevo giro, llevándola al terreno de la elegancia.

A pesar de que el Y2K ya tenía algún tiempo anunciando su triunfal regreso, la Semana de la Moda de Milán ha dejado clarísimo que este año es en el que se dejará ver su poder. Recordemos que una de las tendencias en prendas de la temporada estará apostando por la silueta lencera con tirantes finos y acabado brillante e incluso transparencias o encajes.

Con su elección para Milan Fashion Week 2026, Kendall Jenner no solo dejó claro su amor por las piezas de archivo, sino que también permite demostrar su nivel de entendimiento en el poder simbólico de un guardarropa, pues su vestido lencero no solo rindió un homenaje a Cindy Crawford, quien fue una de las supermodelos más influyentes de la década de los 90, sino que también conectó a dos generaciones bajo esta narrativa estética.