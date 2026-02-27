Meghan Markle apostó por un estilo similar al de Angelina Jolie durante su visita a Jordania

El pasado martes a medianoche se dio a conocer que Meghan Markle y el príncipe Harry harían un viaje sorpresa a Jordania con sentido humanitario.

Los duques viajaron por invitación de la World Health Organization, arribando el mismo miércoles a primera hora del día. A pesar de que a su llegada la duquesa apostó por un look en color blanco que deslumbró a todos, decidió cambiar su atuendo para dejar el glamur de lado, apostando por una estética más relajada que inevitablemente desató comparaciones con Angelina Jolie, una de las figuras más reconocidas en el entorno del activismo humanitario a nivel internacional.

El look relajado de Meghan Markle

Para su primer día de visita y compromisos, Meghan apostó por recurrir a tres cambios de ropa, siendo uno de los más relajados el que más llamó la atención. Compuesto por un pantalón de tiro alto en color beige, unos zapatos de gamuza en color cqui y una playera verde militar, la duquesa despertó la curiosidad de algunos internautas, quienes encontraron en dicho atuendo una estética muy similar a la que Angelina Jolie ha elegido para cumplir con sus compromisos humanitarios en diversas partes del mundo.

Uno de ellos fue la conferencia de prensa que otorgó en 2018 en el campo de refugiados de Domiz. La duquesa usó este atuendo mientras visitaban un campo de refugiados donde ella y el príncipe jugaron una partida de fútbol.

¿Megan se inspira en Angelina Jolie para su estilo por Jordania?

Para visitar el Centro Nacional de Rehabilitación de Adictos en Amán, Meghan eligió llevar una chaqueta tipo chal en color gris, la cual combinó con éxito con un atuendo total en negro. Para la ocasión, la duquesa evitó llevar accesorios llamativos, como su reciente anillo de diamante que se le vio estrenando durante una salida romántica con el príncipe el pasado 15 de febrero a un partido de la NBA.

Sin embargo, una vez que prescindió del abrigo gris, dejó ver debajo una playera de manga larga negra que también recordó a alguna que Jolie usó en 2015 cuando visitó a refugiados kurdos.

Meghan Markle en Jordania 2026/ Angelina Jolie en Turquía 2015. Getty Images

El paralelismo entre Jolie y Markle

Sin embargo, todo parece apuntar a que la duquesa no solo se inspiró en la actriz para lograr looks acertados, sino que también podría haber replicado algún que otro ademán. Uno de los más evidentes fue un gesto en el que Meghan cruzó sus manos frente a ella, en un movimiento que recordó a Jolie.

Durante varios años, Angelina ha llevado a cabo diversas misiones de campo en apoyo a refugiados; recordemos que también cuenta con una fundación que tiene por objetivo promover y defender a las infancias, la educación y el apoyo comunitario. Al igual que ella, Meghan y Harry han realizado sus respectivas labores con su propia fundación, teniendo así un punto de conexión más.

De estas visitas es de donde diversos internautas han tomado momentos de referencia para generar una comparativa.

Aunque la visita humanitaria de Meghan Markle y el príncipe Harry concluyó este jueves, generó diversas reacciones a nivel internacional, siendo la comparación de su look con el de Angelina Jolie una de los más debatidas.