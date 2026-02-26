Sweet nails: 8 diseños delicados y sofisticados que rejuvenecen las manos esta primavera

Tonos suaves, acabados etéreos y delicados detalles románticos dan vida a las sweet nails, la tendencia de uñas que celebra la feminidad a través de la sencillez, la dulzura y una elegancia sutil, con un toque de ternura que enamora a primera vista.

Los colores pastel, acompañados de texturas y acabados sofisticados, se convierten en la mejor apuesta para conseguir diseños minimalistas y contemporáneos que armonizan con la estética cálida y colorida de la primavera.

Te podría interesar: ¿Qué color de uñas será tendencia esta primavera 2026? 8 ideas de manicure que arrasarán

Sweet nails: diseños minimalistas y románticos que rejuvenecen las manos en primavera

Las sweet nails realzan la belleza natural de tus manos con un toque de ternura y elegancia atemporal. Inspírate con estos diseños delicados y sofisticados.

Blush nails

Se caracterizan por tonos suaves, cálidos y rosados, similares al color del rubor en las mejillas, que crean diseños delicados, femeninos y versátiles, perfectos para iluminar las manos de forma natural esta primavera.

Flores minimalistas pintadas a mano

Nada le podría dar la bienvenida a la primavera como las flores, pues los pequeños motivos florales en tonos contrastantes sobre bases pastel claras, crean un estilo artesanal y delicado que conquista a quienes buscan un manicure sencillo y romántico.

Con motivos geométricos

Las líneas y formas geométricas también se suavizan, pueden ser triángulos, semicírculos y bloques de color en paletas pastel para crear un look moderno sin perder dulzura. El uso de espacios negativos (partes sin esmalte) aporta ligereza.

Efecto soft chrome

Más allá del brillo tradicional, las uñas satinadas en tonos pastel se sienten como una caricia visual, se trata de una textura intermedia entre mate y brillante que aporta sofisticación sin excesos.

Francesa reinventada

El clásico manicure francés se afina esta temporada con líneas más delgadas y en tonos pastel para crear un efecto limpio, moderno y muy favorecedor que se adapta a las tendencias coloridas y suaves de la primavera.

Lavanda suave

El lavanda es uno de los colores estrella de la primavera y en su versión pastel y acabado brillante, suaviza las manos y combina con todos los tonos de piel, elevando con elegancia cualquier look primaveral.

Baby boomer

La fusión difuminada entre rosa y blanco sigue siendo sinónimo de elegancia contemporánea, además estiliza visualmente los dedos y aporta un aire romántico que nunca pasa de moda.

Nude minimalista

Este diseño combina tonos neutros y suaves con diseños simples y delicados, creando un efecto sofisticado y moderno sin recargar las manos.

Más allá del diseño, la tendencia apuesta por uñas bien limadas, cutículas hidratadas y largos moderados.

