Hilary Duff hace fuertes revelaciones sobre el “grupo tóxico” de mamás: “Me sentí muy triste”

Oficialmente, Hilary Duff está de regreso y volvió más fuerte que nunca, principalmente apostando por la honestidad, llegando a tocar temas que jamás creímos que abordaría en su vida. La cantante recientemente visitó el podcast “Call Her Daddy”, conducido por Alex Cooper y que ya se ha posicionado como uno de los favoritos para mostrarnos lados poco conocidos de nuestras celebridades favoritas.

En esta ocasión, Hilary no se detuvo en esquivar temas incómodos, haciendo revelaciones sobre su paso por el mundo de la fama, su vida privada y diversas “polémicas” en las que la han involucrado, como el reciente escándalo sobre el “grupo tóxico” de mamás que Ashley Tisdale denunció a través de una columna y en el que Duff fue involucrada.

Estas fueron las fuertes revelaciones que la cantante compartió en su visita con motivo de su regreso musical con “Luck… or something”.

Hilary responde como nunca a la polémica del “grupo tóxico”

Hace tan solo unos días, la cantante y actriz había ofrecido una entrevista exclusiva para “Los Ángeles Times”, donde se había sincerado sobre la polémica generada alrededor del famoso grupo de mamás tóxicas que Ashley Tisdale denunció en su columna de “The Cut”.

En aquella charla abordó la temática de forma educada, evitando señalar y culpar a alguien en específico, dirigiendo su atención a que internet y el entorno digital eran los principales responsables de crear polémicas de este estilo.

Sin embargo, la protagonista de “Lizzy McGuire” mencionó en esta ocasión que la polémica sí le había afectado y no tanto por el “señalamiento”, pues Ashley jamás reveló nombres, pero sí por el impacto que el escándalo generó.

Hilary confesó sentirse enojada y muy triste por todo lo que ocurrió, explicando que en su vida cuenta con diferentes grupos de amigas gracias a la maternidad y que le provocó molestia pensar en que dichas mujeres habían salido afectadas por una “narrativa pública”.

Me sentí muy triste. Sí me tomó por sorpresa y me dio mucha tristeza”, declaró. También mencionó la respuesta de su esposo, Matthew Koma, quien salió a defenderla luego de que estallara el drama, explicando que lo que él hace le provoca risa, pero que no por eso lo censura ni le dice qué es lo que puede o no puede publicar, reconociendo que “es superintenso cuando se trata de defenderme y eso me encanta de él”.

Hilary también habló de dramas del pasado

La entrevista también revivió algunos capítulos bastante delicados de su vida, uno de ellos el triángulo amoroso entre Hilary Duff, Lindsay Lohan y Aaron Carter, reconociendo que fue bastante intenso, como nosotros, como fans, lo habíamos percibido.

Hilary admitió que el conflicto que tuvo con Lindsay fue bastante real, mencionando que su presencia en la premier de “Freaky Friday” fue con toda la intención de “molestar” a la estrella. Por fortuna, con el paso de los años ambas se reconciliaron. Se acercó y me dijo: ‘¿Estamos bien?’. Le dije: ‘Estamos bien’. Y ella respondió: ‘Vamos por un shot’”, recordó entre risas.

Su divorcio, madurez y crecimiento personal

Hilary también habló de forma abierta sobre su separación con el exjugador de hockey Mike Comrie, describiendo que el proceso así como la decisión fueron bastante dolorosos para ella, pero sumamente necesarios, pues ambos se dieron cuenta de que su relación ya no iba a funcionar. “Fue muy difícil, sobre todo porque nuestro hijo era muy pequeño”, relató la actriz, haciendo énfasis en que su prioridad siempre fue velar por el bienestar y protección emocional de Luca, buscando una separación que fuera pacífica.

También fue bastante evidente que Hilary está en una etapa nueva de renovación en la que le daba la bienvenida a su nuevo álbum con una perspectiva más madura pero profundamente personal. “Después de 10 años, no había forma de volver a la música sin hablar de lo que realmente viví”, señaló la cantante.

A pesar de que Hilary Duff describió la situación con el “grupo tóxico” de mamás como una experiencia “muy triste”, su intervención en “Call Her Daddy” dejó ver cuánto la afectó este drama. La cantante no solo hizo fuertes revelaciones sobre su vida, sino que también nos dejó ver lo entusiasmada que está por lanzar “Luck… or Something”, su nuevo álbum musical luego de diez años de espera.