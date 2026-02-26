Suscríbete
El debut de Maria Grazia Chiuri en Fendi marca una nueva etapa en Milán Fashion Week

Cuando una diseñadora regresa a la casa donde empezó su carrera, la expectativa es enorme. Así fue el debut de Maria Grazia Chiuri en la Semana de la Moda de Milán.

Febrero 25, 2026 • 
Karen Luna
Maria Grazia Chiuri.jpg

Getty Images

Hay desfiles que se sienten históricos… y luego está el debut de Maria Grazia Chiuri como directora creativa de Fendi en la Semana de la Moda en Milán. No fue solo una colección Otoño/Invierno 2026/2027; fue una declaración clara de hacia dónde quiere ir la maison: “menos yo, más nosotros”.

“Menos yo, más nosotros”: la nueva energía de Fendi

Maria Grazia Chiuri no es ajena a Fendi, su historia con la casa comenzó hace casi tres décadas, así que este regreso tiene algo muy emocional. Se nota que entiende el ADN de la marca, pero también que quiere abrir una conversación distinta con una moda más colaborativa, menos centrada en la figura del diseñador estrella y más enfocada en el trabajo en equipo.

En la pasarela, eso se tradujo en una colección que equilibra minimalismo con detalles poderosos. No hubo excesos innecesarios, pero sí una construcción impecable con sastrería limpia, abrigos largos con presencia, transparencias sutiles y texturas que hablan por sí solas. Todo con una paleta bastante sobria (negros, blancos y neutros) que reforzó esa idea de elegancia sin ruido.

Clásicos reinterpretados: la Baguette sigue reinando

Uno de los momentos más especiales fue la reinterpretación de piezas icónicas como la Baguette de Fendi, un símbolo absoluto de la casa. Lejos de intentar reinventarla radicalmente, Chiuri la presentó como un puente entre pasado y futuro.

Ese respeto por la herencia colaborativa de Fendi (una firma históricamente marcada por el trabajo en conjunto) se sintió auténtico. ¡No fue nostalgia, fue evolución!

Una nueva era para Fendi comienza en Milán

El debut de Maria Grazia Chiuri en Fendi no buscó escandalizar ni romper con todo, fue más inteligente que eso. Apostó por la coherencia, por el trabajo artesanal y por una visión donde la moda se construye entre muchas manos. Si esta primera pasarela es una pista de lo que viene, la nueva era de Fendi promete elegancia, profundidad y una narrativa mucho más humana.

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
