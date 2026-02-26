‘Sí’ al pelo con canas: 5 cortes de pelo que iluminan el rostro y disimulan el pelo blanco

Nunca es tarde para apostar por un cambio de imagen que nos haga sentir frescas, poderosas y llenas de vida, especialmente cuando la presencia de pelo blanco comienza a hacerse más notoria en nuestra melena, y es que es momento de que te grabes este mantra: “Las canas ya no se esconden”; todo lo contrario, se integran al look para reforzar nuestra imagen bella.

Esta primavera, dile ‘sí’ al pelo con canas y apuesta por un cambio favorecedor en esta temporada y conoce los cortes de pelo que iluminan el rostro y disimulan la presencia de pelo blanco (o lo integran).

Corte bob

El bob continúa siendo uno de los estilos más favorecedores y, por ende, uno de los más solicitados en los salones de belleza, especialmente este año que todas sus versiones se han vuelto tendencia.

Llevarlo con mechones blancos es un gran acierto, pues, además de que la misma estructura del corte permite que estos se integren con el resto del pelo, el corte por sí solo es un gran aliado para enmarcar el rostro, suavizar e iluminar las facciones.

La recomendación es apostar por él en su versión texturizada, que ayudará a integrar de mejor forma las canas mientras aporta movimiento a tu melena.

Corte pixie

El corte pixie es una de las grandes apuestas cuando buscamos un estilo arriesgado y atrevido. A pesar de que este es un estilo perteneciente a la propuesta de los cortes cortos, se ha convertido en un gran aliado de muchas mujeres que buscan iluminar el rostro y transmitir una apariencia poderosa, así como elegante.

En este corte de pelo, las canas suelen agregar un toque de sofisticación a nuestra apariencia, especialmente cuando se apuesta por estilos desenfadados o con mucha textura.

Corte midi

Las melenas medias se han convertido en la opción perfecta para aquellas que buscan equilibrar el impacto visual de las canas en el pelo, especialmente cuando se lleva con una técnica de capas, pues estas suelen aportar ligereza, volumen y dinamismo a nuestra melena, haciendo que el pelo blanco se perciba más fino y con apariencia de mechones delgados como parte de una imagen o técnica de coloración nueva.

Corte shag

Los estilos con movimiento también pueden convertirse en grandes propuestas para aquellas personas que están buscando integrar sus canas a un estilo relajado y favorecedor.

El corte shag es la mejor prueba de ello, pues gracias a su estructura desordenada es que el blanco de las canas se integra de forma armoniosa dentro de toda la textura de la melena, evitando contrastes que hagan que esta se vea descuidada y desatendida.

Además, este corte de pelo es perfecto para aquellas que buscan proyectar una imagen más juvenil.

Corte con capas largas

Como ya mencionábamos las capas son ese aliado que nos ayuda a darle vida a nuestro pelo y, cuando este cuenta con sus primeros mechones blancos, se logra un combo sumamente favorecedor en el que estos se integran de forma natural, evitando bloques de color demasiado saturados, por lo que será muy fácil hacerlos pasar desapercibidos como si fueran parte de babylights en color platino.

Esta es tu señal para decirle ‘Sí’ al pelo con canas y probar alguno de estos estilos frescos, juveniles y favorecedores. Si estabas buscando alternativas para “cubrir” las canas, antes de salir por un tinte de pelo, prueba estos cortes de pelo que iluminan el rostro y disimulan el pelo blanco.