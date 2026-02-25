10 diseños de uñas de los pies en tendencia para llevar sandalias esta primavera

La primavera está a unos días de distancia y su calor rico ya está comenzando a hacerse presente, llevándonos a pensar en las tendencias de uñas que estarán dominando la temporada. ¿Por qué? ¡Para llevarlas desde ahora en nuestros pies!, sí, los pies, pues las manos no son la única zona que merece atención por parte del nail art, especialmente en los días de calor en que el calzado nos permite lucir propuestas creativas y elegantes.

Así que si ya estás pensando en sacar del closet tus zapatos frescos favoritos y quieres lucirlos con las uñas perfectas, revisa estos diseños de uñas de los pies en tendencia para llevar sandalias esta primavera.

Ombré con glitter

Realizar este diseño es bastante sencillo, pues solo bastará con que apliques de forma uniforme tu gel efecto ojo de gato en color dorado y, una vez que este esté activado, vas a realizar un efecto degradado desde la zona de las puntas en dirección a la cutícula. La recomendación es realizarlo con un glitter dorado para que combine con tu base.

Uñas nude

Si estás buscando una propuesta refinada y elegante para un diseño de uñas para los pies, apuesta por esta propuesta. Con ayuda de un gel con glitter en color plata, vas a colocar una capa uniforme como base sobre todas las uñas. Una vez que este esté curado, vas a colocar una capa de tu tono nude favorito, dejando unos milímetros libres en la zona de cutícula.

La intención es dejar una media sonrisa en plata que combine con el tono nude.

Uñas con ojo de gato

El cat eye no solo estará dominando las manos esta primavera, sino que también ahora conquista en las uñas de los pies. Aunque en esta propuesta queda a elección libre el color a elegir, es importante mencionar que, si lo que buscas es sumarte a las tendencias, apuestes por un color café u oscuro; este no solo hará que la piel de tus pies luzca uniforme, sino que se adaptará a cualquier calzado que luzcas.

Uñas micro French

Sí, el micro francés también llega esta primavera a los pies con una propuesta delicada y muy femenina. Recurriendo a su versión más tradicional, este diseño apuesta por colocar sobre las uñas una base nude, preferentemente lechosa y en tonos que vayan del rosa al blanco. Sobre ella, vas a trazar la línea fina de microfrancés con ayuda de un gel blanco y, si es de tu preferencia, podrías decorar con elementos como balines y flores en tercera dimensión.

Uñas de colores

El efecto etéreo que se logra con ayuda de los geles ojo de gato se estará convirtiendo en una tendencia de la primavera. Este diseño apuesta por llevar cada uña de los pies de un color diferente con este acabado para dotar a las uñas de un brillo sin igual y muy elegante.

Uñas rojas

El rojo es un clásico que nunca pasará de moda y esta primavera regresa para acompañar las uñas de los pies en un estilo elegante, refinado y muy favorecedor. Este color se recomienda llevar en una gama profunda, es decir, apostando por los burdeos o vino, pues la profundidad que los caracteriza no solo será aliada para unificar el tono de la piel, sino que nos ayudará a lucir unos pies más sofisticados.

Uñas glazed

El efecto glazed o glaseado no solo estará dominando las manos esta primavera; los pies también serán el lienzo perfecto para apostar por este acabado tan elegante y asociado a la estética de lo clean. El proceso para llevarlas sobre los pies es igual que en las manos; tendrás que aplicar una base lechosa en color blanco y sobre ella el efecto perla de tu preferencia.

Uñas efecto vidrio

La estética ‘icy’ está muy en tendencia y qué mejor que apostar por ella también en las uñas de los pies. Para ello tendrás que recurrir al uso de tu efecto aurora favorito con destellos azules y aplicar de forma generosa sobre el top coat de tus uñas. El brillo que estarás llevando será indescriptible y lucirá increíble con cualquier sandalia.

Soap nails

El efecto jabón de baño se ha convertido en el favorito de aquellas que apuestan por los diseños elegantes, minimalistas y altamente discretos. Si tu apuesta para esta primavera es apostar por diseños de uñas sin decoraciones, estas uñas son el pretexto perfecto para lucir unas uñas arregladas y con apariencia completamente natural, como si no llevaras nada encima.

Uñas Cloud Dancer

En la gama de los estilos minimalistas, las uñas blancas en tono Cloud Dancer, el color del año 2026, son la mejor opción para llevar con cualquier tipo de sandalias esta primavera. Las uñas no solo se ven elegantes y limpias, sino que también ayudan a proyectar una imagen muy pulida y refinada. Si lo tuyo es apostar por diseños discretos, esta se convertirá en tu alternativa favorita.

Ahora ya sabes cuáles serán los 10 diseños de uñas de los pies en tendencia para llevar sandalias esta primavera que no debes dejar de probar en la temporada más calurosa del año.