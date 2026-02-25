Suscríbete
¿Cuándo es Mercurio retrógrado 2026? Fechas clave y rituales para proteger tu energía

Si cada vez que escuchas “Mercurio retrógrado” sientes que tu celular empieza a fallar y tus ex reaparecen mágicamente, respira. Antes de entrar en pánico colectivo, vale la pena saber cuándo es Mercurio retrógrado 2026, cuáles son sus fechas clave y cómo puedes proteger tu energía sin vivir con miedo cósmico.

Febrero 25, 2026 • 
Karen Luna
Mercurio retrógrado en Leo 2025

Getty Images

Si te late la astrología o simplemente quieres estar preparada para navegar con menos estrés por los meses más “confusos”, este fenómeno de Mercurio retrógrado 2026 merece tu atención. En astrología, Mercurio retrógrado se refiere a ese momento en que el planeta de la comunicación parece moverse hacia atrás desde la Tierra y eso trae reflexiones profundas.

Fechas principales de Mercurio retrógrado en 2026

En 2026, Mercurio estará retrógrado tres veces en el año, todas en signos de agua, lo cual intensifica la sensibilidad emocional más que el caos exterior:

  • Primer periodo: del 26 de febrero al 20 de marzo – Mercurio retrógrado en Piscis, ideal para revisar emociones, sueños y proyectos internos.
  • Segundo periodo: del 29 de junio al 23 de julio – Retrogradación en Cáncer, que puede impactar vínculos, hogar y vida familiar.
  • Tercer periodo: del 24 de octubre al 13 de noviembre – Mercurio retrogradando en Escorpio, perfecto para soltar skeletons del closet emocional.

Además, hay un periodo previo (“shadow”) antes de cada retrogradación y uno posterior, cuando el planeta aún está “resolviendo” lo que ya revisó.

¿Qué significa esto en la vida diaria?

Cuando Mercurio está retrógrado, según la astrología, tienden a surgir malentendidos en comunicación, demoras en tecnología o viajes, y ganas de revisar conversaciones importantes antes de cerrar ciclos.

¡Pero calma, no todo es desastre! Estas fases también pueden ser oportunidades de crecimiento, revisión y autocuidado, especialmente si sabes cómo usarlas a tu favor.

ritual baño de luna.jpg

Rituales para Mercurio retrógrado 2026

Pexels

Rituales y prácticas para proteger tu energía

Aquí van ideas realistas y útiles (con onda y sin miedo cósmico):

1. Limpieza de espacio y mente

Antes de que empiece cada ciclo, limpia tu habitación con incienso, sahumerio o sonido (como un cuenco tibetano) para liberar energía estancada.

2. Revisión consciente

No firmes contratos ni hagas compras importantes sin revisar dos veces fechas, nombres y condiciones. Es literal: volver a verificar reduce errores humanos.

3. Diario o journaling

Escribe lo que quieres soltar o lo que te ha estado costando comunicar, puede ayudarte a poner orden mental y emocional.

4. Copias de seguridad digitales

Haz un “backup” de fotos, archivos y notas importantes antes de cada retrogradación, es práctico y antihisteria.

5. Autocuidado emocional

Medita, camina, lee poesía o conecta contigo misma. Mercurio retrógrado no es una maldición, es un recordatorio energético de pausar y revisar internamente.

Mercurio retrógrado 2026 trae fechas claras para planear con intención y consciencia (no pánico). Si lo tomas como una invitación a revisar, no solo sobrevivirás estas fases… podrías crecer con ellas.

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
