La técnica de maquillaje rejuvenecedora de Victoria Beckham para lograr una mirada fresca y descansada después de los 50

A sus 51 años, Victoria Beckham vuelve a demostrar que menos es más para conseguir resultados impactantes y muy favorecedores, pues ha compartido un truco súper sencillo para conseguir una mirada más luminosa y con un efecto descansado y juvenil.

Y es que para nadie es un secreto que la esposa de David Beckham cuida cada detalle de su imagen, por lo que su maquillaje no es la excepción, demostrando que con un solo producto de maquillaje, puedes obtener maravillosos resultados si lo usas de la forma correcta.

El secreto de maquillaje de Victoria Beckham para una mirada descansada y luminosa

La ex Spice Girl ha revelado que para lograr una mirada más abierta, fresca y luminosa solo necesita un delineador blanco, incluso ha compartido en varias ocasiones en Instagram cómo aplicarlo para conseguir ese efecto rejuvenecedor al instante.

Victoria aplica delineador blanco en la línea de agua y enmarcan la mirada con sombra oscura bajo las pestañas, difuminando con trazos ascendentes para elevar y rasgar los ojos, un tip que su propia hija, Harper Beckham, aplica en su maquillaje.

Fan absoluta de este truco, Victoria lanzó en su línea de belleza ‘Victoria Beckham Beauty’, su propio lápiz blanco, hoy uno de los más vendidos.

Los expertos aconsejan combinarlo con sombras oscuras para crear contraste y optar por un blanco ligeramente azulado, que ayuda a neutralizar rojeces y aporta un efecto óptico más luminoso al instante.

Cómo eliminar las ojeras según Victoria Beckham

Sin embargo, el lápiz blanco no es el único truco de belleza que usa Victoria para una mirada radiante, pues también ha compartido su secreto para disimular las ojeras con un poco de corrector.

“Mi truco para disimular las ojeras es aplicar el corrector en la línea oscura que va desde el centro de la nariz hasta casi la parte superior de la mejilla. Nunca justo debajo del ojo”, confesó Beckham en un vídeo.

También ha confesado que la clave para conseguir el mejor corrector, es buscar uno con acabado cremoso y ligero, pues los productos mate o espeso, puede dar el resultado opuesto.

