¿Victoria Beckham es una ‘boy mom’? El término viral que resurge tras las palabras de Brooklyn

La controversia en torno a la familia Beckham continúa dando de qué hablar, especialmente para Victoria Beckham, quien, además de haber sido señalada por su hijo mayor, Brooklyn Beckham, a través de un fuerte comunicado, hoy se encuentra bajo la lupa mediática.

Luego de las confesiones de Brooklyn en las que mencionó que su madre “robó” su primer baile nupcial y que este había sido inapropiado, causando en él incomodidad y vergüenza, diversos expertos, a través de sus redes, destacaron un concepto que estaría explicando el tipo de vínculo que habría entre madre e hijo: ‘boy mom’, una etiqueta que se volvió viral y ha generado un intenso debate. Pero, ¿qué significa este término? Acompáñanos a descubrirlo.

¿Qué significa el término ‘boy mom’?

En el sentido literal de la palabra, esta expresión haría referencia a una madre que tiene hijos varones; sin embargo, dentro del contexto de la situación que envuelve a Victoria y Brooklyn Beckham, el término se estaría refiriendo a aquellas madres que parecen mostrar un apego considerable e incluso obsesivo hacia sus hijos hombres, o específicamente hacia uno de ellos.

Según las definiciones relacionadas con esta connotación, las mujeres con esta tendencia suelen priorizar tanto este vínculo, que llegan a dejar de lado a sus otros hijos e incluso a su pareja. Aunque también hay quienes señalan que estas personas son aquellas que suelen demeritar la presencia de otras mujeres en la vida de sus hijos, como sus novias o esposas.

Victoria Beckham no habría aceptado la boda de su hijo Brooklyn Getty images

Las declaraciones de Brooklyn contra su madr

Luego de las declaraciones que Brooklyn Beckham hizo, en las que no solo describió detalladamente la situación de tensión familiar que surgió antes de su boda, sino que también acusó a su madre de protagonizar un episodio que resultó para el chef y fotógrafo algo bastante humillante. En su comunicado, Brooklyn también mencionó que desde el momento en el que inició una relación con Nicola Peltz, sus padres se habían empeñado en “arruinarla”.

El primogénito de los Beckham incluso llegó a firmar en su comunicado que Victoria se había negado a apoyar a Nicola cuando esta recurrió a solicitar apoyo para reubicar perros afectados durante los incendios en Los Ángeles.

Brooklyn resalta que Victoria habría cancelado de último el minuto la confección del vestido de boda de Nicola; también narró que su madre lo había llamado “malvado” porque él y Nicola habían invitado a sus respectivas niñeras al evento.

¿Por qué Victoria Beckham está siendo considerada una ‘boy mom’?

Dentro de todo este contexto y las declaraciones de Brooklyn en diversas plataformas como TikTok o X, varios usuarios compararon el comportamiento de la diseñadora con historias virales referentes a este concepto, donde madres regidas por esta ideología llegan a interferir en momentos simbólicos e importantes de sus hijos.

Es importante mencionar que este término no cuenta con un diagnóstico profesional, sino que ha sido un concepto que se popularizó en internet y que algunos usuarios adoptaron para lograr identificar actitudes de esta índole para explicar la personalidad de ciertas madres.

Aunque en redes sociales el debate sobre si Victoria Beckham es considerada una ‘boy mom’ o no se mantiene vigente, ha habido usuarios que han optado por no emitir un juicio hacia la diseñadora, pues después de todo solo estamos conociendo una versión de los hechos, pues hasta el momento, Victoria no ha salido a emitir declaración alguna.