Jamie Lee Curtis: así reaccionó la actriz a la muerte de Robert Carradine, su “primer amor”

El mundo del entretenimiento de nuevo se encuentra de luto, luego de que se anunciara el sensible fallecimiento del actor Robert Carradine a los 71 años. Entre las celebridades que han aprovechado sus redes sociales para expresar mensajes de dolor por esta repentina pérdida, Jamie Lee Curtis decidió compartir unas palabras de despedida a quien calificaría como su “primer amor”, recordando algunos de sus momentos más especiales.

Así fue el primer encuentro entre Jamiee y Robert

Jamie Lee Curtis, luego de confirmar que Melanie Griffith, quien trabajó con el actor en “Jyride”, Robert. Fue la primera en contarle sobre la partida del actor, aprovechó sus redes sociales para despedir al actor con quien mantuvo una relación en los años setenta, compartiendo cómo fue la primera vez que ambos se conocieron.

La actriz recordó que fue durante una aparición en “The Dinah Shore Show” donde el actor se sentó a su lado y en medio de la emisión del programa Carradine la besó ante las cámaras, un momento que Curtis recuerda como “público y tierno”.

Jamie Lee Curtis recuerda un momento emotivo

La actriz aprovechó su publicación para recordar un momento enternecedor y difícil en el que conoció a Ever, hija de Carradine, a quien había llamado con anterioridad “su primer amor”.

Según narró Curtis, ella y Ever se conocieron cuando la pequeña tenía 3 años. Había sufrido una quemadura con agua caliente y se encontraba en el hospital; fue ahí donde tuvieron su primer encuentro.

“Nos convertimos en una pequeña familia, en una casa en Laurel Canyon, y fue mi primera experiencia con la vida doméstica, la maternidad y la convivencia”, mencionó Curtis.

También recordó un momento en el que caminó con Ever a un mercado de Canyon y compartir actividades cotidianas con ella, como acudir a la lavandería, destacando “la sencillez y belleza de Laurel Canyon a finales de los 70”.

A pesar de su ruptura, ambos continuaron siendo grandes amigos así como de Ever; luego de descubrir que el actor participó en la película “Cowboys” fue que la actriz supo que él había sido su “primer amor en el cine”.

Robert Carradine, su larga carrera y la causa de su muerte

Robert fue un actor sumamente versátil, sosteniendo una carrera actoral que abarcó diversos géneros a lo largo de los años. Dentro de sus papeles más destacados podemos encontrar a Lewis Skolnick en la saga “Revenge of the Nerds” y como el entrañable Sam McGuire, para la película y serie de “Lizzie McGuire”.

Este martes 24 de febrero, la familia del actor dio a conocer la noticia de su fallecimiento luego de una larga lucha contra el trastorno bipolar con el que Carradine batalló por casi veinte años. En el comunicado oficial, la familia enfatizó el deseo de que su historia ayude a combatir el estigma que aún sigue ante las enfermedades mentales.

Jamie Lee Curtis se une a una cadena de actores que han despedido con mensajes muy emotivos a Robert Carradine, entre ellas Hilary Duff, quien aprovechó sus redes sociales para despedirse de quien fuera su padre en “Lizzie McGuire”.