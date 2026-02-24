Suscríbete
Entretenimiento

Jamie Lee Curtis: así reaccionó la actriz a la muerte de Robert Carradine, su “primer amor”

La actriz expresó su tristeza recordando un momento que compartió con el actor y su hija Ever.

Febrero 24, 2026 • 
Lily Carmona
Rutina de ejercicio de Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis se despide de Robert Carradine.

Getty Images

El mundo del entretenimiento de nuevo se encuentra de luto, luego de que se anunciara el sensible fallecimiento del actor Robert Carradine a los 71 años. Entre las celebridades que han aprovechado sus redes sociales para expresar mensajes de dolor por esta repentina pérdida, Jamie Lee Curtis decidió compartir unas palabras de despedida a quien calificaría como su “primer amor”, recordando algunos de sus momentos más especiales.

Así fue el primer encuentro entre Jamiee y Robert

Jamie Lee Curtis, luego de confirmar que Melanie Griffith, quien trabajó con el actor en “Jyride”, Robert. Fue la primera en contarle sobre la partida del actor, aprovechó sus redes sociales para despedir al actor con quien mantuvo una relación en los años setenta, compartiendo cómo fue la primera vez que ambos se conocieron.

La actriz recordó que fue durante una aparición en “The Dinah Shore Show” donde el actor se sentó a su lado y en medio de la emisión del programa Carradine la besó ante las cámaras, un momento que Curtis recuerda como “público y tierno”.

Jamie Lee Curtis recuerda un momento emotivo

La actriz aprovechó su publicación para recordar un momento enternecedor y difícil en el que conoció a Ever, hija de Carradine, a quien había llamado con anterioridad “su primer amor”.

Según narró Curtis, ella y Ever se conocieron cuando la pequeña tenía 3 años. Había sufrido una quemadura con agua caliente y se encontraba en el hospital; fue ahí donde tuvieron su primer encuentro.

“Nos convertimos en una pequeña familia, en una casa en Laurel Canyon, y fue mi primera experiencia con la vida doméstica, la maternidad y la convivencia”, mencionó Curtis.

También recordó un momento en el que caminó con Ever a un mercado de Canyon y compartir actividades cotidianas con ella, como acudir a la lavandería, destacando “la sencillez y belleza de Laurel Canyon a finales de los 70”.

A pesar de su ruptura, ambos continuaron siendo grandes amigos así como de Ever; luego de descubrir que el actor participó en la película “Cowboys” fue que la actriz supo que él había sido su “primer amor en el cine”.

Robert Carradine, su larga carrera y la causa de su muerte

Robert fue un actor sumamente versátil, sosteniendo una carrera actoral que abarcó diversos géneros a lo largo de los años. Dentro de sus papeles más destacados podemos encontrar a Lewis Skolnick en la saga “Revenge of the Nerds” y como el entrañable Sam McGuire, para la película y serie de “Lizzie McGuire”.

Este martes 24 de febrero, la familia del actor dio a conocer la noticia de su fallecimiento luego de una larga lucha contra el trastorno bipolar con el que Carradine batalló por casi veinte años. En el comunicado oficial, la familia enfatizó el deseo de que su historia ayude a combatir el estigma que aún sigue ante las enfermedades mentales.

Jamie Lee Curtis se une a una cadena de actores que han despedido con mensajes muy emotivos a Robert Carradine, entre ellas Hilary Duff, quien aprovechó sus redes sociales para despedirse de quien fuera su padre en “Lizzie McGuire”.

Sigue leyendo
Lo que la reina Isabel piensa de ?The Crown?
Realeza
Lo que la reina Isabel piensa de ?The Crown?
Junio 13, 2018
 · 
Vanidades
princesa diana
Realeza
El primer baile grabado de Lady Di y Carlos que veremos en ‘The Crown’
Octubre 13, 2020
 · 
Regina Barberena

Jamie Lee Curtis Lo último Entérate
Lily Carmona
Relacionado
¿Por qué la princesa Eugenia acudió a un evento real acompañada de su niñera?
Realeza
La princesa Eugenia reaparece sonriente en medio de la polémica con su padre Andrés Mountbatten-Windsor
Febrero 24, 2026
 · 
Lily Carmona
_V7A7822.jpeg
Estilo de vida
Mujeres poderosas que están marcando historia este Día Internacional de la Mujer
Febrero 24, 2026
 · 
Nonantzin Martínez
¿Cuáles son los mejores días de febrero para cortarse el pelo según las fases de la luna?
Belleza
Calendario lunar de marzo 2026: cuándo cortarte el pelo para que crezca más rápido
Febrero 24, 2026
 · 
Melisa Velázquez
La crisis que enfrenta el matrimonio de Mette-Marit y Haakon de Noruega
Realeza
Mette-Marit y Haakon de Noruega en crisis: revelan cómo las polémicas están afectando a su matrimonio
Febrero 24, 2026
 · 
Melisa Velázquez