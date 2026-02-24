Calendario lunar de marzo 2026: cuándo cortarte el pelo para que crezca más rápido

Cortarse el pelo según el calendario lunar es una tradición ancestral basada en la creencia de que la energía de la luna influye en su crecimiento y salud, y si quieres aprovechar sus beneficios, te compartimos cuáles son los mejores días de noviembre para hacerlo según las fases lunares.

¿Por qué debes cortarte el pelo según las fases de la luna?

La creencia en la influencia de la luna sobre el pelo y su vitalidad y belleza, se basa en su fuerza gravitacional y su efecto en los líquidos del cuerpo, es por ello que los especialistas en astrología recomiendan ajustar el cuidado capilar a las fases lunares para mantenerlo sano, abundante y hermoso.

Seguir las fases de la Luna no solo ayuda a que el pelo crezca mucho más rápido, también te ayuda a mantenerlo más sano y sedoso.

¿Cuáles son los mejores días de febrero para cortarse el pelo según las fases de la luna?

Consulta el calendario lunar de marzo 2026 y elige la fecha ideal para renovar tu look, aplicar un tratamiento capilar o simplemente dar un ligero despunte a tu melena, pues sincronizar tu cambio de look con las fases de la luna, puede potenciar los resultados.

Luna llena (3 de marzo)

Si no estás en busca de un crecimiento rápido, pero sí que tu pelo sea más fuerte para evitar la caída, es mejor hacer tu cita con el estilista durante la luna llena, ya que el crecimiento del pelo será moderado, pero con fuerza y brillo.

Luna menguante (11 de marzo)

Si estás buscando lo opuesto, es decir, que tu pelo no crezca tan rápido y así mantener el largo de tu corte por más tiempo, la luna en cuarto menguante es la fecha ideal, ya que durante esta fase el crecimiento del pelo se retrasa.

¿Cuáles son los mejores días de febrero para cortarse el pelo según las fases de la luna? Getty Images

Luna nueva (19 de marzo)

Esta es la fecha ideal para renovar tu melena y consentirla con tratamientos que le aporten fuerza, belleza y brillo. Puedes acudir al salón para que le apliquen un tratamiento, o desde tu casa aplicar una mascarilla reconstructora.

Luna creciente (25 de marzo)

Esta fecha es perfecta si estás buscando que tu pelo crezca más rápido y con fuerza, pues como lo dice la fase de la luna, es el día en que permitirá el crecimiento saludable de tu melena.

Ya sea que creas en la influencia de la Luna o no, elegir una fecha con intención puede darte un impulso emocional y simbólico.

