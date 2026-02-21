Los 5 cortes de pelo que hacen que una mujer de 60 se vea de 40

Los expertos coinciden en que un buen corte de pelo puede restar visualmente entre 10 y 15 años, convirtiendo tu melena en la mejor aliada para proyectar una imagen fresca, luminosa y sofisticada, incluso después de los 60.

La clave para conseguir una imagen de 40 después de los 60, no está en “parecer más joven”, sino en elegir cortes estratégicos que aporten movimiento, volumen y luminosidad que suavicen las líneas de expresión, mientras enmarcan el rostro con naturalidad.

Te podría interesar: 6 cortes de pelo con efecto lifting que rejuvenecen después de los 50

Cortes de pelo para mujeres de 60 que quieren lucir de 40

Además de posicionarse como los cortes que dominarán la primavera 2026, tienen un efecto rejuvenecedor inmediato, aportando frescura, modernidad y un aire sofisticado a tu imagen desde el primer vistazo.

Bob a la mandíbula

El bob recto o ligeramente desfilado a la altura de la mandíbula redefine el contorno facial y aporta estructura, ideal para afinar el rostro y dar sensación de firmeza, que va bien con el pelo ondulado o liso, y si lo peinas con la raya lateral, crea un efecto lifting natural que estiliza al instante.

Long bob con capas

El long bob, también conocido como lob, que va a la altura de los hombros y con capas sutiles, es perfecto para quienes no quieren renunciar del todo al largo, además las capas aportan movimiento y evitan que el pelo se vea plano, además suaviza las facciones mientras aporta dinamismo.

Pixie texturizado

El clásico pixie se reinventa esta temporada con capas sutiles que aportan textura y movimiento a la melena, suavizando las facciones del rostro y estilizando visualmente el cuello para proyectar una imagen juvenil y moderna.

Shag ligero

Inspirado en la década de los 70, el shag se ha convertido en uno de los cortes de pelo más recomendados para rejuvenecer la imagen, pues se reinventa con capas suaves que dan movimiento y densidad a la melena, enmarcando el rostro para suavizar las líneas de expresión con elegancia.

Melena midi con flequillo cortina

El flequillo cortina es uno de los recursos más efectivos para suavizar la frente y enmarcar la mirada sin endurecer el rostro, mientras que la melena midi, aporta un aire juvenil y desenfadado.

Recuerda que lo más importante es una buena actitud para mantenerte joven, pero elegir un buen corte de pelo, es un plus que te ayuda a lucir más joven sin esfuerzo.

