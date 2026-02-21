La historia de amor detrás del collar que Margot Robbie usó para Cumbres Borrascosas y que perteneció a Elizabeth Taylor

Margot Robbie llevó el aura gótica y romántica de Cumbres Borrascosas a la alfombra roja, la actriz no solo apostó por piezas de alta costura impecables, sino que elevó cada look con joyas históricas cargadas de simbolismo, convirtiendo su estilismo en una verdadera declaración de elegancia y narrativa.

Tal es el caso de una de las joyas más icónicas de Elizabeth Taylor, un collar en forma de corazón que cuenta la romántica historia de amor de la actriz con el legendario actor, Richard Burton.

El collar de Elizabeth Taylor que lució Margot Robbie en premiere de Cumbres Borrascosas

Fue durante la premiere de Cumbres Borrascosas en California, el pasado 28 de enero, donde Margot lució un exclusivo diseño de de Alta Costura de Schiaparelli, con un estilo victoriano elegante.

Sin embargo, fue el accesorio con el que combinó su look lo que más llamó la atención, se trata del icónico diamante Taj Mahal en forma de corazón, montado en un collar de Cartier, que Richard Burton regaló a Elizabeth Taylor por su cumpleaños 40.

Con más de cinco décadas de historia, es una de las piezas más emblemáticas de la actriz, cargada de romanticismo, y resultó el símbolo perfecto para iniciar la gira de Cumbres Borrascosas.

El collar de Elizabeth Taylor que lució Margot Robbie en premiere de Cumbres Borrascosas Michael Buckner/Variety via Getty Images

La historia de amor del collar Taj Mahal de Elizabeth Taylor

El lujoso colgante en forma de corazón, montado en jade y suspendido de una cadena personalizada de oro, rubíes y diamantes, lleva una inscripción en parsi que dice “El amor es eterno”, además del nombre de Nur Jahan, la primera mujer que recibió la joya como obsequio de su esposo, el emperador mogol Shah Jahangir.

Las joyas fueron heredadas por su hijo, Shah Jahan, quien se las obsequió a su esposa, Mumtaz Mahal. Tras la muerte de ella cuatro años después, el emperador mandó construir el Taj Mahal en su honor, y de ese monumento tomó su nombre el diamante.

El collar de Elizabeth Taylor que lució Margot Robbie en premiere de Cumbres Borrascosas WWD/Penske Media via Getty Images

Burton adquirió la pieza en secreto y sorprendió a Elizabeth durante la celebración de su 40 cumpleaños en Budapest, convirtiéndola en un símbolo tangible de su amor intenso, apasionado y casi épico.

