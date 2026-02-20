Beatriz y Eugenia quieren proteger a sus hijos tras el arresto del príncipe Andrés: “Están destrozadas”

El pasado jueves 19 de febrero el ex príncipe Andrés fue arrestado en su residencia en Wood Farm, pues es investigado por mal cumplimiento de su cargo público como representante económico del Reino Unido.

Los nuevos archivos desclasificados del caso Epstein revelaron que el hermano del rey Carlos III había compartido información confidencial al fallecido Jeffrey Epstein, lo que se considera como alta traición.

Ahora sus hijas, las princesas Eugenia y Beatriz de York temen posibles repercusiones familiares que puedan afectar también a sus hijos.

Beatriz y Eugenia de York quieren proteger a sus hijos del escándalo de su padre Andrés

Beatriz y Eugenia han permanecido cercanas a sus padres, Andrés y Sarah Ferguson, apoyándolos en privado y manteniendo el contacto familiar pese a la controversia vinculada con Epstein, optando por encuentros discretos y de bajo perfil.

Sin embargo, con el reciente arresto de su padre, las princesas de York quieren poner distancia de por medio por el bien de sus hijos y sus propias familias.

“Tienen hijos pequeños, y este es su abuelo, su objetivo es proteger a sus propios hijos de esto”.

Beatriz se casó con Edoardo Mapelli Mozzi en 2020 y comparten dos hijas, Sienna, de 4 años, y Athena, de 1, y Mapelli Mozzi también es padre de un hijo de 9 años, Christopher Woolf, fruto de una relación anterior.

Eugenia, por su parte, se casó con Jack Brooksbank en 2018, y la pareja comparte dos hijos, August, de 5 años, y Ernest, de 2 años.

Sin embargo, Eugenia y Beatriz también están en busca de la verdad en toda la polémica, pues se sienten usadas por sus propios padres.

Eugenia y Beatriz reaccionan al vínculo de Andrés y Fergie con el caso Epstein

Las princesas creyeron en todo lo que sus padres les dijeron y pensaron que eran inocentes de todo lo que le acusaba; sin embargo, de acuerdo con medios británicos, “ahora están encajando piezas del rompecabezas en tiempo real y dándose cuenta de que pueden haber sido usadas”.

“Eso debe de parecer una traición total. Están destrozados, pero un padre sigue siendo tu padre, y una madre sigue siendo tu madre. El amor por un padre no es un interruptor. Es un momento increíblemente doloroso e introspectivo para ellas”, continúa la fuente.

Mientras tanto, Andrés fue liberado de la comisaría de policía de Aylsham en Norfolk tras unas 11 horas de detención. La Policía del Valle del Támesis emitió un comunicado actualizado confirmando que un “hombre de unos sesenta años de Norfolk” había sido “liberado bajo investigación”.

Fue fotografiado en un coche, siendo llevado de vuelta a Wood Farm, situada en la finca Sandringham del rey Carlos III, a la que se mudó recientemente tras verse obligado a ceder el contrato de arrendamiento de su antigua casa en Windsor, Royal Lodge.

