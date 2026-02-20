El príncipe Harry frustrado por las constantes comparaciones con su tío Andrés: “Es embarazoso”

Las comparaciones del príncipe Harry con su tío Andrés Mountbatten-Windsor, comenzaron en el 2020 cuando decidió renunciar a la Familia Real para mudarse a Montecito, California con su esposa Meghan Markle.

Por otra parte, el ex príncipe Andrés se vio obligado a renunciar a sus deberes reales en 2019 por sus vínculos con Jeffrey Epstein, un hecho que Harry considera deshonroso y humillante.

El príncipe Harry se siente frustrado por las comparaciones con su tío Andrés, ex duque de York

De acuerdo con varios medios británicos, Harry siempre vio injusto que lo compararan con su tío Andrés, pues su distanciamiento de la Familia Real es por diferentes razones, además vio injusto que a él lo dejaron desprotegido tras su salida, mientras que su tío ha contado con privilegios y protección a pesar de sus crímenes.

“Se frustraba por las comparaciones. Nunca fue justo agruparlas”, dice un insider a a la revista People. “Harry sirvió a su país, hizo bien su trabajo y nunca cometió malas prácticas, pero perdió seguridad y vivienda, mientras Andrés estuvo protegido durante años”.

Ese contraste ha cobrado relevancia tras el arresto de Andrés el jueves 19 de febrero, que fuentes describen como “embarazoso” para la familia en general.

“En este momento, es triste y embarazoso para toda la familia”, dice el informante. “Deja una mancha en todos”.

El príncipe Harry se siente frustrado por las comparaciones con su tío Andrés, ex duque de York WPA Pool/Getty Images

La reacción del príncipe Harry al arresto de su tío Andrés

De acuerdo con la misma fuente, la reacción de Harry al arresto de su tío Andrés, no tendría nada que ver con la venganza, sino con su creencia de la justicia que se merecen las víctimas.

“Harry cree en la justicia y la rendición de cuentas, eso encaja muy bien con su carácter”, dice la fuente, señalando los múltiples casos judiciales de Harry en el Reino Unido en los últimos años contra la prensa sensacionalista británica.

En su libro Spare, publicado en 2023, Harry recuerda una conversación con Meghan sobre si se podría retirar la seguridad del palacio, escribiendo que nunca imaginó que ocurriría, especialmente teniendo en cuenta que Andrés mantuvo su equipo de seguridad incluso después de verse envuelto en lo que Harry describió como un “vergonzoso escándalo” relacionado con Jeffrey Epstein.

A pesar de la gravedad de la situación, Harry señaló que nadie sugirió que Andrés debía perder su protección, mientras que él y Meghan finalmente lo hicieron.

