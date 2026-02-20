Suscríbete
Rey Carlos III sorprende en la London Fashion Week: esta es la razón de su presencia

Tras conocerse el arresto de Andrés Mountbatten-Windsor, el rey Carlos III reapareció esa misma tarde en la Semana de la Moda de Londres.

Febrero 20, 2026 • 
Melisa Velázquez
El rey Carlos III en la Fashion Week de Londres

El 19 de noviembre se ha convertido en uno de los días más intensos del 2026 para el rey Carlos III, pues tras el arresto de su hermano, el ex príncipe Andrés, el monarca ha continuado con su agenda real tratando de mostrar normalidad.

La tarde de ese mismo jueves, Carlos III se convirtió en el protagonista inesperado de la inauguración de la Fashion Week de Londres, pues su asistencia no pasó desapercibida para nadie, al contrario, generó especulación y curiosidad.

El rey Carlos III sorprendió al asistir al desfile inaugural en un día marcado por los titulares sobre el arresto de su hermano Andrés, investigado por presunta conducta indebida vinculada a Jeffrey Epstein.

Después de las 14:00 GMT, Carlos III llegó a 180 Studios, en el centro de Londres, escoltado por varios vehículos, y fue recibido entre aplausos y vítores por el público congregado a su llegada.

¿Cómo se siente tras el arresto de su hermano?”, le ha gritado un periodista al menos dos veces a la llegada del rey; sin embargo, no obtuvo respuesta.

Tras saludar y estrechar la mano de varios líderes y diseñadores de la industria, Carlos III ocupó un asiento en la primera fila, entre la directora ejecutiva del British Fashion Council, Laura Weir, y la diseñadora británica Stella McCartney.

¿Por qué asistió Carlos III al Fashion Week de Londres?

Carlos III ha sido un respaldo clave para el joven diseñador británico Joshua Ewusie, creador revelación de 27 años y fundador de la marca E.W.Usie, quien presenta su segundo desfile en la Semana de la Moda de Londres.

El joven diseñador contó con el respaldo de The King’s Foundation, en colaboración con Chanel, que le facilitó un estudio tras graduarse en Central Saint Martins.

La Fashion Week de Londres (LFW) es más conocida por impulsar nuevos talentos que por los desfiles de grandes nombres, y Ewusie personifica la capacidad del evento para dar una plataforma a las estrellas emergentes.

Su ciudad natal, Londres, que cuenta con varias escuelas de moda, ofrece un “gran apoyo a los jóvenes diseñadores”, ha declarado Ewusie a AFP antes de su presentación en la LFW el domingo. “Creo que Londres ofrece muchísimas oportunidades para ayudar a las marcas jóvenes a empezar”, ha añadido.

El desfile al que ha asistido el rey ha sido el de Tolu Coker, una diseñadora británico-nigeriana que lanzó su marca en 2018.

La presencia del rey, han añadido, ha reforzado “el lugar de la moda británica en el escenario mundial”.

