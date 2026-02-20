¿De qué murió Eric Dane? Esto se sabe de su deceso a los 53 años

La noticia del fallecimiento de Eric Dane, conocido por sus papeles en Grey’s Anatomy y Euphoria, conmovió al mundo del entretenimiento el 19 de febrero de 2026. El actor, de 53 años, murió tras una batalla contra esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad progresiva y neurodegenerativa que le fue diagnosticada en abril de 2025.

¿Qué es la ELA y cómo afecta al cuerpo?

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA), también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, es una patología del sistema nervioso que ataca las neuronas motoras del cerebro y de la médula espinal. Con el tiempo, el cuerpo pierde la capacidad de controlar los músculos voluntarios, llevando a una parálisis progresiva que afecta funciones básicas como hablar, caminar, comer e incluso respirar.

No existe cura para esta enfermedad, y aunque hay terapias que pueden ayudar a manejar los síntomas y mejorar la calidad de vida, la expectativa de vida después del diagnóstico suele ser limitada y varía entre las personas afectadas.

Un año de lucha que llegó a su fin

Eric Dane hizo público su diagnóstico de ELA en abril de 2025, compartiendo que estaba agradecido de tener a su familia a su lado mientras enfrentaban ese nuevo capítulo de su vida.

Durante los meses siguientes, la enfermedad avanzó de forma rápida y devastadora, debilitando su movilidad y capacidad muscular. En varias entrevistas previas al final de su vida, Dane habló abiertamente sobre cómo un brazo ya había dejado de funcionar por completo y cómo la progresión de la ELA planteaba nuevos desafíos en cada etapa.

A medida que la enfermedad se intensificó, incluso tuvo que cancelar apariciones en eventos relacionados con la lucha contra la ELA, como la gala de ALS Network’s Champions for Cures and Care, debido a las “realidades físicas” del avance de su condición.

Su legado como defensor y ser humano

Más allá de su carrera actoral, Dane también se comprometió con la causa de visibilizar la ELA y destacó la importancia de la investigación y el apoyo a las personas que viven con esta enfermedad. Su lucha pública inspiró a muchos a aprender más sobre lo que significa vivir con una condición tan implacable.

Su carrera —desde el adorado Dr. Mark Sloan en Grey’s Anatomy hasta papeles memorables en Euphoria— dejó una marca profunda en la televisión contemporánea. Al momento de su muerte, Dane contaba con el cariño de colegas, fans y su familia, quienes estuvieron a su lado en sus últimos meses.

La partida de Eric Dane es un recordatorio del impacto humano detrás de cada diagnóstico de ELA y de la importancia continua de apoyar la investigación y comprensión de esta enfermedad.

