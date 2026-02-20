Bad Bunny y Gabriela Berlingeri: así fue su cita romántica en público luego del Super Bowl

Han pasado tan solo unos días luego de que Bad Bunny hiciera una histórica presentación en el Super Bowl que le valiera la cobertura de los titulares nacionales e internacionales, y hoy el cantante vuelve a encender las alertas, pero esta vez sumando a Gabriela Berlingeri a la ecuación.

Si bien es cierto que después de su exitoso medio tiempo el nombre de la diseñadora de joyas comenzó a circular por la red, pues muchos apenas descubrieron el vínculo y relación que tenían en el pasado, fanáticos de la pareja comenzaron a generar teorías en las que aseguraban que los dos habían decidido darle una nueva oportunidad a su historia de amor. Aunque ninguno de los dos había confirmado absolutamente nada, su reciente aparición pública en Sao Paulo en una cena romántica volvió a despertar el interés mundial de la pareja y la esperanza de aquellos que siguen esta relación desde hace muchos años de que estén nuevamente juntos.

La cena romántica de Bad Bunny y Gabriela Berlingeri que desató teorías

De acuerdo con reportes de medios internacionales, el reguetonero fue visto disfrutando de una velada en Sao Paulo en compañía de Gabriela Berlingeri. A pesar de que días después del Super Bowl se les vio disfrutando de una escapada en Argentina, ambos hicieron lo posible por pasar desapercibidos; sin embargo, en esta ocasión, ninguno de los dos ocultó su presencia en el restaurante e incluso sonrieron para algunas cámaras, marcando así la que sería su primera aparición pública en conjunto luego de semanas de rumores.

Por supuesto que verlos juntos fue suficiente para que las redes sociales explotaran e hicieran lo suyo, analizando su lenguaje corporal, generando teorías sobre su romance y hasta afirmando que entre este par ya existe una reconciliación.

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri cuando salían en el 2021 John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy

El viaje a Buenos Aires que reforzó los rumores

Días previos a esta cena en Brasil, ambos fueron vistos en Buenos Aires, donde, según afirman diversos fanáticos, la pareja apostó por una reunión extremadamente discreta en la que entraron a un restaurante de forma separada y cubriéndose para evitar ser reconocidos.

De acuerdo con reportes, el cantante intentó mantener un perfil bajo cubriéndose con una sudadera, una gorra y sus gafas, pero no pasó desapercibido, especialmente cuando Gabriela fue vista abandonando el lugar al abordar su vehículo.

Una historia de amor que sigue generando esperanza entre los fans

Y es que la historia entre Bad Bunny y Gabriela no es algo nuevo; por mucho tiempo fueron vistos como una pareja estable con una relación que muchos envidiábamos.

Ambos se conocieron en su natal Puerto Rico en 2017 cuando la carrera del reguetonero apenas comenzaba a despegar. Conforme fueron pasando los años, Gabriela se convirtió en una figura constante en su vida pública, pero también en un pilar dentro de sus proyectos. creativos, llegando incluso a aparecer en sus videos musicales como en “Tití me preguntó”, canción de 2023.

Sin embargo, en 2022 su relación habría llegado a su fin y Bad Bunny comenzaría pronto un noviazgo sumamente mediático con Kendall Jenner.

En una relación que duró aproximadamente 9 o 11 meses, en donde ambos fueron extremadamente reservados pero ocupando un papel sumamente importante y seguido mediáticamente, a finales de 2023 ambos decidirían concluir su conexión.

Desde entonces, los fanáticos del cantante y de su relación con Gabriela han creado infinidad de teorías relacionadas con un amor que nunca se acabó del todo y que está viviendo su segundo aire.

Aunque por el momento ni Bad Bunny ni Gabriela Berlingeri han negado o confirmado que en efecto ya son una pareja nuevamente, a sus fanáticos no nos queda más que pedir a la estrella de los deseos que su cita romántica en público luego del Super Bowl sea la señal que estábamos esperando que nos diga que han regresado a ser novios.