Margot Robbie nos enseña a llevar los jeans de los 2000 esta primavera 2026

Pensamos que el tiro bajo se había quedado en los 2000… pero Margot Robbie acaba de demostrar que está más vigente que nunca.

Febrero 19, 2026 • 
Karen Luna
Celebrity Sightings In London - February 04, 2026

Margot Robbie nos enseña a llevar los jeans de los 90 esta primavera 2026.

Getty Images

Si algo nos encanta de ver a nuestras celebs favoritas en su día a día, es cómo reinterpretan tendencias clásicas para hacerlas modernas. Eso mismo hizo Margot Robbie cuando llegó al BBC Radio Studios para promocionar su nueva película Wuthering Heights, ya que eligió unos jeans de tiro bajo inspirados en los 90, ese corte que marca cadera y que este 2026 está regresando con fuerza como tendencia de denim.

Aunque los skinny jeans dominaron la última década, los jeans de tiro bajo (los que se asientan en las caderas) han vuelto a aparecer en pasarelas y looks callejeros, inclusive algunos diseñadores reinterpretándolos para esta primavera 2026. Este estilo nostálgico de los 90 está siendo reinterpretado de manera más pulida, con acabados limpios, además de siluetas que favorecen todo tipo de cuerpos.

El regreso de los jeans de tiro bajo

La tendencia de los jeans de tiro bajo, que domina el armario de Margot Robbie en su gira de prensa, es un guiño directo a los looks de los años 90. En este caso, los pantalones se asientan justo en las caderas, creando una línea baja y relajada que transmite seguridad y estilo sin esfuerzo.

Este tipo de jean no solo evoca nostalgia, también refleja una moda que abraza la libertad. A diferencia del tiro medio o alto, el corte bajo tiene una vibra más desenfadada y relajada, perfecta para la energía de la temporada primavera o el verano.

¿Por qué funcionan para primavera 2026?

Aunque no son la silueta dominante de años recientes, los jeans de tiro bajo están reapareciendo como una tendencia clave del street style 2026. Su regreso responde al interés por estilos que conectan con la moda de décadas pasadas, reinterpretados sin exageraciones ni dramatismos.

Celebrity Sightings In London - February 04, 2026

Getty Images

La razón por la que este jean funciona tan bien para la primavera es su versatilidad, ya que puedes llevarlo con tops ligeros, cardigans finos o incluso blusas fluidas sin que el conjunto se vea pesado. Además, al sentarse más bajo, crea una silueta extendida que puede estilizar visualmente, especialmente cuando se combina con un top cropped o ajustado.

Tips para llevarlos tú esta temporada

Si quieres adoptar esta tendencia sin sentirte atrapada en un disfraz noventero, estos son algunos tips que funcionan:

  • Equilibra la silueta: combínalos con camisetas ajustadas o blusas metidas por dentro para que no se vea demasiado ‘bajo’ de forma descuidada.
  • Agrega textura: una chaqueta ligera o un tejido suave puede darle equilibrio al conjunto.
  • Apuesta por lavados limpios: tonos denim clásicos funcionan mejor que los desgastados excesivos.

Lo que Margot Robbie está demostrando con este look es que el denim clásico puede sentirse fresco y actual si se usa con actitud . Esta primavera 2026, atrévete a romper la regla del tiro alto, déjate seducir por el encanto relajado de los 90.

