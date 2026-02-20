Uñas efecto velvet: 5 alternativas para llevar el ojo de gato con elegancia en tu próximo manicure

Las uñas efecto velvet son una tendencia de uñas que busca recrear la apariencia de la textura del terciopelo en las uñas. Aunque las técnicas para lograrlo han sido variadas conforme han ido pasando los años, con el surgimiento del famoso efecto cat eye, esta textura se popularizó, haciendo de este material el predilecto para lograr dicha sensación.

Así que si estabas pensando en sumarte a la tendencia de las uñas ojo de gato pero no sabías de qué forma apostar por ellas, te dejamos estas cinco propuestas para que lo hagas de forma exitosa y con elegancia en tu próximo manicure.

Uñas cortas

Las uñas cortas se han convertido en sinónimo de elegancia y refinamiento, especialmente cuando las llevamos con el efecto ojo de gato. Para esta propuesta tan colorida, vas a necesitar hacer un efecto de degradado sobre la base magnificada de tu uña. Sobre ella aplicarás un tono rosa de cat eye para lograr el efecto terciopelo que tanto está de moda. Una vez que has activado las partículas (las cuales te recomendamos que tengan un subtono verdoso para que hagan un contraste), vas a aplicar una capa ligera de efecto espejo rosado; te juramos que tus uñas se verán increíbles.

Uñas francesas

La manicura francesa jamás pasará de moda y mucho menos ahora que podemos llevarla con el famoso efecto velvet. Para lograrlo, tendrás que recurrir al uso de un gel ojo de gato en color champagne o plateado. Este vas a colocarlo como tono base sobre todas las uñas de forma uniforme y, con ayuda del imán, vas a activar las partículas dirigiéndolas al centro de la uña para resaltar la textura de terciopelo. Cuando estés satisfecha con el acomodo y hayas curado en lámpara, vas a realizar el clásico francés con punta blanca y ¡listo! Estarás luciendo unas uñas efecto velvet en cuestión de segundos.

Uñas glazed

Las uñas efecto velvet también lucen increíblemente elegantes en colores más intensos como el azul. Para este diseño, tendrás que buscar el tono de tu preferencia y aplicarlo de forma uniforme sobre tus uñas, activando las partículas de forma lateral para lograr la sensación de terciopelo. El toque que vuelve este diseño sumamente mágico es el efecto glazed, el cual se logra aplicando una capa bastante generosa de polvo cromático, pero con su tono rosa, para darle un brillo excepcional a las uñas.

Uñas silver ice

Apostar por un diseño con mucho movimiento como este es lo que debes hacer en tu próxima visita al manicurista, pues no solo aporta a tu mano elegancia y refinamiento, sino que también es una idea sumamente creativa y refrescante gracias a sus tonos fríos y pálidos.

Para lograrlo, vas a ocupar tu color favorito de ojo de gato en tono azul frío y, con ayuda de un imán convencional, activar las partículas metálicas; sin embargo, vas a recurrir también a un imán cuadrado para lograr crear sobre ellas el famoso efecto francés que simula crear la media luna de este manicure clásico, pero con las mismas partículas del ojo de gato. Una vez que estés satisfecha con el resultado, vas a meter a curar la lámpara y aplicar detalles en efecto espejo plateado, como un francés encima del que acabas de trazar o pequeños destellos, y así estarás apostando por un diseño en tendencia; es sumamente refrescante.

Uñas nude

Por mucho tiempo asociamos este color a un tono sólido y uniforme; sin embargo, las tendencias de las uñas han modificado por mucho la percepción de este color, siendo el ojo de gato una de las favoritas para llevarlo de manera elegante y sofisticada.

Para acabar, vas a necesitar aplicar una base del glitter de tu preferencia en formato gel y encima colocar una capa de tu cat eye favorito en tono champagne para activar las partículas y lograr un brillo de base y el resplandor del efecto magnético.

Esta técnica se puede adaptar tanto a uñas largas como cortas y el resultado es una manicura sumamente bonita.

Ahora que ya sabes cómo realizar la técnica favorita para lograr unas uñas efecto velvet, estás lista para llevar de forma exitosa el ojo de gato con elegancia en tu próximo manicure. ¿Cuál de todos los diseños se convirtió en tu favorito?