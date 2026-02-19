Arresto del príncipe Andrés: se desconoce paradero de Sarah Ferguson y las princesas Beatriz y Eugenia

La noticia del arresto del ex príncipe Andrés Mountbatten-Windsor ha sacudido a la opinión pública internacional, y una pregunta resuena en todos los titulares: ¿qué pasa ahora con su exesposa, Sarah Ferguson, y sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia? A diferencia del propio Andrés, que fue detenido por sospechas de mala conducta en el ejercicio de un cargo público ligado al caso Jeffrey Epstein, la familia ha mantenido un perfil bajo, por lo que su paradero no está claro.

Sarah Ferguson, en “paradero desconocido”

Desde que se conoció la detención del expríncipe, no ha habido apariciones públicas confirmadas de Sarah Ferguson. La última vez que se la vio fue en diciembre de 2025, durante el bautizo de su nieta, Athena Mapelli Mozzi, en compañía de parte de su familia.

Desde entonces, su ubicación actual no ha sido confirmada oficialmente por ninguna fuente pública. Aunque se especula que podría estar moviéndose entre lugares como los Alpes franceses, los Emiratos Árabes Unidos o incluso planeando establecerse en el área de Windsor en una nueva propiedad, no hay confirmación certera de dónde se encuentra ahora mismo.

La falta de comunicación oficial ha alimentado rumores y especulaciones sobre si Sarah Ferguson quiere mantener distancia de los focos mediáticos en uno de los momentos más delicados para la familia.

Princesas Beatriz y Eugenia, fuera de las cámaras

En cuanto a las princesas Beatriz y Eugenia, hijas de Andrés y Sarah

, tampoco han emitido declaraciones públicas sobre la detención de su padre ni se sabe con precisión dónde están durante este episodio. Los informes señalan que ambas han estado manteniendo un perfil bajo en los últimos meses, asistiendo a eventos familiares menos mediáticos y alejándose de grandes apariciones públicas.

Esto coincide con un patrón que se venía observando desde antes del arresto, pues a medida que las revelaciones sobre los vínculos de su padre con Epstein salieron a la luz, las dos hermanas optaron por limitar su exposición pública y enfocarse en sus propias vidas y familias.

El silencio y la falta de información confirmada sobre Sarah Ferguson y las princesas refleja tanto el interés mediático global en el caso como la voluntad de la familia de resguardarse ante una situación extremadamente delicada. Aunque no se han emitido comunicados oficiales por parte de Buckingham Palace sobre el paradero de ningún miembro de la familia que no sea el propio Andrés, muchos coinciden en que todos están intentando manejar el escándalo con discreción.

