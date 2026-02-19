Suscríbete
Portal 22/2: el poderoso significado detrás de esta fecha y el ritual ideal para activar su energía

El 22 de febrero se abre el poderoso portal 22/2, una fecha ideal para manifestar y conectar con tu propósito.

Febrero 19, 2026 • 
Melisa Velázquez
Ritual para el portal 22/2

Ritual para el portal 22/2

Getty Images

El próximo 22 de febrero se activa uno de los portales energéticos más poderosos del año: el 22/2, una fecha cargada de simbolismo que, según la numerología, potencia la manifestación y la claridad de propósito.

Los expertos en numerología y astrología, aseguran que esta fecha es ideal para activar tu energía y alinearte con tus metas mediante rituales que potencien tus intenciones para el año.

¿Qué significa el portal 22/2?

En numerología, el 22 es considerado un número maestro, que tiene el significado de “Maestro Constructor” porque simboliza la capacidad de convertir los sueños en realidad, unir lo espiritual con lo material y construir bases sólidas a largo plazo.

Al repetirse la vibración del 2 (22/2), la energía se asocia con:

  • Equilibrio y armonía
  • Cooperación y relaciones
  • Intuición y sensibilidad
  • Propósito de vida y misión espiritual

Por esta razón, se recomienda hacer rituales que te ayuden a crear nuevas alianzas y a tomar decisiones más conscientes, que te llevan a construir una nueva realidad.

Ritual para el portal 22/2

Ritual para el portal 22/2

Anastasiia Krivenok/Getty Images

Ritual para el portal 22/2

Para que la energía del número “2” funciones a tu favor, es importante hacer rituales de manifestación que te ayuden a conectar con su vibración.

Ritual de intención y construcción

Necesitas:

  • 2 velas blancas
  • 1 hoja de papel
  • 1 pluma
  • Un recipiente pequeño

Paso a paso:

  1. Busca un espacio tranquilo y enciende las dos velas, que son símbolo de equilibrio y dualidad.
  2. Escribe en la hoja 22 veces una intención clara, recuerda que tienen que ser en tiempo presente (por ejemplo: “Estoy construyendo estabilidad y éxito en mi vida profesional”).
  3. Dobla el papel hacia ti, sosténlo entre tus manos y visualiza esa meta ya cumplida.
  4. Agradece en voz alta y guarda el papel en un lugar especial o quémalo de forma segura como símbolo de liberación y confianza, y deja que las velas se consuman por completo.

Recuerda que el ritual no basta, pues la clave para activar tu energía está en la coherencia entre pensamiento, emoción y acción, los portales sólo te ayudan a intensificar esa energía y poder de manifestación que ya tienes.

rituales
Melisa Velázquez
