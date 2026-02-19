¿Cadena perpetua? Así sería la condena de Andrés Mountbatten-Windsor tras su arresto

Una vez más, la familia real británica está en el ojo del huracán y esta vez por el arresto de Andrés Mountbatten-Windsor. De acuerdo con reportes difundidos por la BBC, las autoridades británicas habrían arrestado al expríncipe bajo sospecha de mala conducta en un cargo público. A pesar de que el proceso apenas comenzará y no existen cargos “formales” confirmados, la situación ya ha generado bastantes dudas sobre los posibles escenarios legales en los que podría terminar esta investigación, entre ellos una sentencia de cadena perpetua.

¿Qué implica el delito de mala conducta en un cargo público?

Este 19 de febrero, el expríncipe Andrés fue detenido en su domicilio en Norfolk, bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público.

A pesar de que Andrés fue arrestado, esto no implica que tenga que comparecer ante el tribunal, pues hasta el momento no ha sido acusado ni condenado por un delito. De acuerdo con diversos expertos, Andrés se encuentra bajo custodia policial, acción que permitirá a las autoridades interrogar al ex royal bajo sus derechos legales, así como registrar propiedades en busca de pruebas que sumen información a la investigación.

Esta custodia podría durar aproximadamente 24 horas, pero, si el hermano menor del rey es acusado de mala conducta en un cargo público, tendrá que ser juzgado ante un jurado tribunal de la corona.

El expríncipe fue arrestado el día de hoy. Getty

¿Podría enfrentar una cadena perpetua?

En el caso de Andrés influyen diferentes perspectivas que tendrían que comprobarse para que este enfrente un juicio. Pues no basta con acreditar un comportamiento como cuestionable; también se necesita probar que la conducta fue suficientemente grave como para vulnerar la confianza del cargo que ocupaba y por esta razón es que los especialistas señalan que este será un caso complejo.

Aunque en teoría Andrés sí podría enfrentar una condena de cadena perpetua, la realidad es que esta sanción suele reservarse a circunstancias extremadamente graves, así que por el momento no hay señales de que este vaya a ser el destino legal del expríncipe.

Es importante considerar que las sentencias varían de acuerdo a la naturaleza de los hechos, el grado de responsabilidad del presunto culpable y el impacto de la conducta.

¿Por qué arrestaron a Andrés?

El arresto del exmiembro de la realeza fue resultado de una investigación más amplia que vincula a Andrés con documentos y comunicaciones asociadas al caso del criminal Jeffrey Epstein. La acusación que llevó a su detención está relacionada con sospecha por “mala conducta en el ejercicio de un cargo público” mientras ocupó el rol de enviado comercial para el Reino Unido, papel que desempeñó entre 2001 y 2011.

Durante esta temporada, Andrés tenía acceso a informes oficiales y comunicaciones gubernamentales de gran relevancia, entre las que se podían encontrar incluso análisis de posibles oportunidades económicas en el extranjero.

Los recientes archivos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos habrían sugerido que Andrés pudo haber compartido esta información con Epstein.

Definitivamente, aunque el arresto de Andrés Mountbatten-Windsor aún no es concluyente respecto a la posible condena que el ex príncipe pudiera enfrentar; ha generado un impacto tan grande, no solo a nivel mediático, sino también para la imagen de la corona británica.