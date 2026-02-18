Kate Middleton y el príncipe William se distancian de Beatriz y Eugenia de York por el caso Epstein

Los escándalos del ex príncipe Andrés siguen causando polémica dentro de la Casa Real, pues varios medios británicos aseguran que la relación de los príncipes de Gales con las princesas Beatriz y Eugenia de York, se ha visto fracturada.

El pasado 30 de enero se dieron a conocer más archivos relacionados con el caso Epstein que incriminan aún más al ex príncipe Andrés, esto llevaría a Kate Middleton y al príncipe William a poner distancia con sus primas.

Kate Middleton y el príncipe William se alejan de Beatriz de Eugenia de York por el caso Epstein

De acuerdo con el medio británico Daily Mail, Kate y William habían pasado de mantener una relación cordial con sus primas Beatriz y Eugenia, a mantener distancia con ellas de forma definitiva.

Se dice que con la información reciente que ha salido a luz sobre Andrés Mountbatte-Windsor y el criminal Jeffrey Epstein, la relación entre los príncipes herederos y las duquesas de York se habría enfriado aún más.

“Todos conocen los sentimientos de William hacia su tío. Nunca ha tenido una relación cercana con él”, afirmó el medio.

Especialistas en realeza han afirmado en numerosas ocasiones que William está preocupado por la reputación de la monarquía, pues es su futuro el que podría ponerse en riesgo debido a los escándalos de su tío.

El príncipe William podría quitar sus títulos reales a Eugenia y Beatriz de York

Esta no sería la primera vez que William toma decisiones en torno al escándalo de Andrés, pues ya desde que se le quitaron los títulos reales, había expresado su deseos de hacer una reestructura de la monarquía cuando llegara al trono.

De acuerdo con el periódico The London Times, fuentes cercanas al príncipe William han revelado que planea reformas radicales para la monarquía cuando herede el trono, utilizando decretos especiales para eliminar los títulos de todos los miembros de la Casa de Windsor que no trabajan dentro de la institución.

Este drástico cambio se efectuará mediante una orden real ejecutiva conocida como “Carta Patente”, que será ratificada por el Parlamento en las primeras semanas de su reinado, quitando el título también, a sus primas Beatriz y Eugenia.

Sin embargo, hasta el momento son especulaciones de los medios, historiadores y especialistas en la casa real.

