¿Cómo aprovechar los 15 días de activación energética del Año Nuevo Chino 2026? Estas son las fechas clave para atraer la abundancia

Ayer, 17 de febrero, dimos por inaugurada la celebración del Año Nuevo Chino 2026, un día que solemos asociar como fecha única para realizar rituales que nos ayuden a conectar con la buena energía gracias al simbolismo que hay dentro de él. Sin embargo, es importante recordar que, una vez empezado este ciclo, contamos con unos días extra para seguir intencionando, manifestando e incluso hacer rituales.

Y es que los primeros 15 días posteriores al inicio de este Año Lunar son considerados un tiempo importante y sumamente clave para la activación energética; por esta razón es que te decimos que aún estás a tiempo de trabajar con la magia de esta fecha tan importante y conectar así con lo que más deseas.

¿Por qué los primeros 15 días son energéticamente importantes?

Dentro de la tradición energética, principalmente la asiática, el Año Nuevo Lunar marca un reinicio de ciclos. No se trata solamente de una celebración festiva como la que solemos practicar en Occidente, sino de un proceso de transición energética donde los días posteriores a este inicio representan un ajuste de frecuencias y vibraciones donde cada día está relacionado con una intención.

Recordemos que los comienzos no son instantáneos, sino progresivos, y para vivir cambios en nuestra vida, no necesariamente esto se manifestará de un día para otro; tenemos que atravesar cierta temporalidad y experiencias. Algo similar sucede con el inicio del año nuevo.

Año del Caballo de Fuego getty

Fechas clave dentro del Año Nuevo chino para la activación energética

El día 15 del calendario lunar culmina con el festival de los faroles, una celebración que simboliza la iluminación, plenitud y consolidación de intenciones. Metafóricamente hablando, este cierre representa la transición de la energía del inicio hacia la manifestación de los propósitos.

Es por esto que a lo largo de estos días es importante realizar prácticas, rituales o incluso ajustes que afecten nuestras tomas de decisiones o tengan una consecuencia importante en nuestra vida. Estas son las fechas que debes considerar para aprovechar la energía de este ciclo:

17 de febrero: Día uno del Año Nuevo: En este día nos abrimos a la energía.

18 de febrero: Día dos y está dedicado a la prosperidad; es momento de activar la riqueza, así que procura hacer una activación en tu cuenta bancaria, como un depósito o transacción.

19 de febrero: Día tres, que está asociado a las discusiones; sí que evita realizar prácticas que afecten tu energía.

20 de febrero: Día cuatro del año y el mejor momento para reconectar espiritualmente.

21 de febrero: Día cinco, que será ideal para realizar rituales de prosperidad que te ayuden a conectar con el Dios de la riqueza.

22 de febrero: El día seis es un momento de liberación, por lo que tendrás que limpiar tu hogar.

23 de febrero: El día siete tendrás que intencionar tu crecimiento personal.

24 de febrero: Para el día ocho se recomienda activar la fortuna laboral.

25 de febrero: En el noveno día del año, la energía celestial estará activada, por lo que es el momento ideal para poner en práctica cualquier ritual, manifestación o los decretos.

26-28 de febrero: Del décimo al duodécimo día se recomienda tener reuniones con personas especiales, así como para generar vínculos que te ayuden a crear conexiones que te beneficien.

1 de marzo: Para el día trece, los expertos recomiendan dedicarse a la purificación con limpiezas energéticas o hacer limpiezas sobre nuestro cuerpo. Podemos comenzar a cuidar nuestro alimento, salud y bienestar.

2 de marzo: El día catorce está dedicado a la preparación espiritual, así que trata de mantener la calma.

3 de marzo: Finalmente, el día quince, donde se celebra el Festival de los Faroles, es el momento para comenzar a tomar conciencia de las acciones que te lleven a alcanzar tus metas.

Rituales y acciones que puedes incorporar estos días

Ahora que conoces los días más importantes a nivel energético y la intención de cada uno, puedes poner en práctica estos rituales que te ayudarán a conectar con la energía del nuevo ciclo.

Muchos de estos se basan en acciones comunes que no necesitan de ceremonias complicadas para que te ayuden a conectar con la energía.

Por ejemplo, será vital que durante estos días exista orden y limpieza en tu hogar, pues un hogar limpio no solo nos permite estar en tranquilidad, sino que también nos ayuda a liberar energías estancadas para darle paso a nuevas oportunidades.

Durante estos 15 días también evita lo más que puedas conflictos innecesarios, pues la atención que te generen los primeros días puede acompañarte durante todo el ciclo.

Trabaja en intenciones claras, plasmando en papel deseos, metas o propósitos, para que enfoques tu mente a lo que realmente quieres. Y finalmente, cuida el lenguaje y la actitud con la que estás viviendo estos 15 días, pues tienen gran repercusión sobre la energía.

El Año Nuevo Chino 2026 ha comenzado formalmente y, si el día de ayer 17 de febrero no tuviste oportunidad de recibir la energía de este ciclo como te hubiese gustado, no te preocupes, pues aún cuentas con 15 días de activación energética que ahora ya sabes cómo aprovechar gracias a las fechas clave para atraer la abundancia.