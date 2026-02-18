Uñas cortas con micro french: 8 tendencias de manicure que serán las más cool en 2026

En el mundo de las uñas existe todo un universo de diseños por llevar que muchas veces nos abruma el momento de apostar por algo en concreto en nuestra visita al manicurista. Sin embargo, para aquellas que tienen antojo de algo discreto y refinado, sí o sí las uñas cortas con micro french son la opción perfecta. Y es que, a pesar de ser diseños minimalistas, tiene una gran variedad de propuestas para elegir y lucir unas uñas sencillas pero muy elegantes.

Hoy nos dimos a la tarea de investigar las 8 tendencias de manicure que serán las más cool en 2026 para todas aquellas que buscan darle un respiro a los diseños coloridos de Navidad y San Valentín.

Micro French con baby boomer

Esta propuesta no solo es elegante y refinada, es versátil, pues puede acompañarse con cualquier look o estilo, así como la compañera perfecta para un manicure formal para llevar a la oficina.

Para realizarlo, vas a necesitar colorear con un gel milky blanco la zona del borde libre de la uña. Una vez que estés satisfecha con el resultado, tendrás que aplicar una capa de gel de construcción rosa lechoso o una base rubber para “cubrir” el blanco y darle esa apariencia degradada. Ojo, que el trazo del borde libre debe ser muy delgado para respetar la estética del microfrancés.

Micro French colorido

El invierno cada día está más cerca de terminar y qué mejor forma de ir apostando por los diseños con colores vibrantes que con un micro francés. Para esta propuesta tendrás que sacar la gama más colorida de tu manicurista en tonos brillantes como el amarillo neón, el verde, el azul y el rosa; con cada uno vas a realizar el trajo micro sobre tus uñas.

Micro francés clásico

Este diseño no solo será tendencia, sino que pertenece a un clásico infalible para lograr un manicure refinado, elegante y muy femenino. El clásico francés en su versión micro es un gran aliado para estilizar la mano, principalmente cuando se acompaña de una base nude con subtono rosado.

Micro french en uñas almendra

Este manicure, normalmente asociado a los estilos nupciales, regresa para convertirse en una gran apuesta para aquellas que buscan una propuesta elegante y refinada. Sobre uñas cortas con forma almendra, vas a realizar un trazo francés blanco en forma de U; esto hará que tus uñas luzcan más largas y los dedos estilizados. Por supuesto que esta propuesta puede adaptarse a uñas con mayor longitud; sin embargo, para las fanáticas del estilo short, siguen siendo una gran alternativa.

Micro french perla

Si lo tuyo son los diseños discretos pero con un toque de brillo refinado, debes apostar por esta propuesta. Sobre tu diseño de micro francés de punta blanca, vas a aplicar una capa ligera de efectos espejo perlado para darle a la uña un acabado satinado elegante que resaltará tus manos.

Microfrancés reflectivo

El brillo será un gran aliado este 2026; sin embargo, para aquellas personas que buscan apostar por él en forma discreta, esta idea es una gran alternativa. Sobre una base nude vas a realizar el trazo del micro french con un gel de partículas reflectivas en el color de tu preferencia. Ojo con esta propuesta, pues la base del diseño es de textura mate para permitir darle protagonismo al gel.

Micro french invertido

Para aquellas que buscan propuestas originales y fuera de los estilos clásicos, el micro francés invertido llega como la alternativa creativa para apostar por este diseño. Estas uñas se logran con una base nude de textura lechosa sobre la cual vas a realizar un trazo fino que siga la forma en U de la uña en la zona de la cutícula.

Micro french cat eye

¿Pensabas que en estas tendencias no estaría incluido el efecto del momento? Te equivocaste, pues el famoso ojo de gato también se suma al micro french para regalarnos una propuesta discreta, creativa y diferente de llevar este estilo.

Sobre la base natural de tu uña tendrás que realizar un trazo fino en el borde libre de tu uña con ayuda del color de tu preferencia y activar sus partículas para lucir un francés mini efecto velvet.

Ahora que ya conoces estas 8 tendencias de manicure que serán las más cool en 2026, no tienes pretextos para no llevar tus uñas cortas con micro french de forma impecable en estos días cercanos a la primavera.