Máxima de Holanda le dice ‘sí’ al maximalismo con un atuendo floral perfecto para primavera

Aunque en el mundo de la realeza existen muchas figuras a las que admiramos por su gran capacidad estilística, existe una royal que entiende el poder de la moda como un elemento de expresión y personalidad, y esa es Máxima de Holanda.

Aunque en ocasiones la hemos visto apostar por estilos sobrios, al igual que otras royals de otras casas reales, Máxima ha sabido destacar por contar con un estilo único en el que el color vibrante y las siluetas dramáticas se han convertido en su sello característico. En su más reciente aparición pública, la reina de Países Bajos dejó claro que el maximalismo es el estilo que más la hace deslumbrar. Este fue el icónico atuendo floral perfecto para primavera.

El look floral maximalista de la reina Máxima

Durante la inauguración del nuevo teatro de la compañía KamaK, en Hengelo, la reina eligió un conjunto en jacquard con estampado floral con el que dejó clara su preferencia por la estética maximalista.

El diseño, perteneciente a la casa belga Natan, una de sus firmas favoritas, se conformó por dos piezas. En la parte superior, una blusa de manga tres cuartos en color amarillo dorado, mientras que en la parte inferior lució una falda midi en corte A con vuelo en color azul petróleo.

El atuendo se complementó de forma perfecta con un turbante del mismo textil y color que la blusa, que también repitió el patrón de flores bordadas en color azul, mientras que para la falda este tejido lució en amarillo oro.

El atuendo con historia de la reina Máxima

A pesar de que su atuendo se llevó el protagonismo de la cita, este ya había sido estrenado por la reina en 2018 durante la inauguración de las oficinas de las loterías benéficas holandesas.

Esta no es la primera vez que Máxima recicla un atuendo; recientemente la vimos replicar esta fórmula con su conjunto de falda gris con blusa verde, el cual lució hace unos días, pero que fue atuendo que ya había llevado el año anterior.

Máxima tampoco es la primera monarca que ha apostado por el reciclaje de prendas; diversas figuras reales también lo hacen. Sin embargo, Máxima lo lleva a un lugar muy especial gracias a su característico estilo llamativo.

Máxima disfruta de una noche de teatro en compañía de unos pendientes elegantes

Por supuesto que máxima es la reina de los accesorios y en esta ocasión las joyas que llevó jugaron un papel importante en su atuendo. Para combinar con el azul de la falda, la reina apostó por sus emblemáticos pendientes de tanzanita, los cuales acompañó con el anillo que tiene a juego.

Estas piezas forman parte de su colección desde 2013, año en el que ascendió al trono de los Países Bajos, y por supuesto el toque fueron sus stilettos azules que dotaron al look de mucha elegancia.

Este miércoles la reina se dio cita en el teatro KamaK para disfrutar de la actuación de “El Tulipán”, compañía de teatro con actores profesionales con discapacidades intelectuales.

Después de disfrutar de la puesta en escena máxima, hizo un tour por el lugar donde platicó con los actores, empleados y voluntarios que lo conforman. Ahí una actriz le obsequió una bufanda tejida a mano, y fiel a su sentido del humor, la reina bromeó con enviarle un pago a través de “Tikkie”, una app de pagos en Holanda, por la prenda.

Una vez más, Máxima de Holanda confirmó que el maximalismo es uno de los estilos más refinados y elegantes que podemos encontrar, contrario a lo que pudiéramos pensar. Con su estilo, la reina de Holanda no solo ha dejado claro que el color y las siluetas son parte de su identidad, sino también que estos elementos son perfectos para acompañar la primavera.