¿Está de su lado? Brooklyn Beckham muestra su apoyo a Meghan Markle y el príncipe Harry con inesperado gesto

Cuando creímos que el drama de los Beckham había parado, nos equivocamos, pues recientemente Brooklyn Beckham volvió a enviar otro mensaje a través de sus redes sociales completamente inesperado.

El hijo mayor de David y Victoria Beckham causó revuelo luego de compartir de forma breve una publicación de Meghan Markle en la que se ve al príncipe Harry y a la princesa Lilibet, despertando una vez más especulaciones de todo tipo, entre las que destacaron su cercanía con los duques de Sussex, así como la inevitable comparación entre su caso personal y el del príncipe.

El gesto de Brooklyn Beckham que encendió las redes

Con motivo de celebrar San Valentín, Meghan Markle recurrió a sus redes sociales para compartir una tierna publicación en la que señalaba que su esposo, el príncipe Harry, su hija, la princesa Lilibet, así como su hijo, el príncipe Archie, eran sus valentines. En la imagen solamente aparece el príncipe Harry, quien carga a la princesa Lilibeth mientras ella sostiene un puñado de globos rojos.

Para los fanáticos de la realeza, esta imagen generó mucha ternura, pero para Brooklyn probablemente despertó otras emociones, pues decidió repostear esta imagen en su perfil de Instagram.

Por supuesto que esta acción llamó de inmediato la atención, pues esta permaneció visible por varias horas para posteriormente ser eliminada. Este tiempo bastó para que muchas personas sacaran diversas conclusiones. Algunos afirmaron que Brooklyn habría reposteado la foto por error, mientras que otros consideraron la intención como un mensaje oculto en el que el joven de 29 años se declaraba a favor de la pareja.

Brooklyn y Harry: una historia con mucho en común

El público británico ha señalado en diversas ocasiones la similitud entre los casos del primogénito de los Beckham y el príncipe Harry. Ambos se casaron con mujeres que no eran “aprobadas” por su entorno familiar, llevándolos a tomar decisiones importantes como salir de la realeza en el caso de Harry, o distanciarse de forma indefinida como lo hizo Brooklyn.

Ambos, dos británicos enamorados de estadounidenses que dejaron su hogar para radicar en Estados Unidos con sus nuevas familias. También ha habido quien ha destacado los encuentros entre ambas parejas, señalando incluso que en el pasado compartieron una cena grupal en Montecito, California, en la residencia de los duques de Sussex.

Brooklyn estaría planeando sacar un nuevo libro

Sin embargo, esto no sería lo único que uniría la historia de Brooklyn y Harry, pues tan solo unos días después de que Brooklyn emitiera sus polémicas declaraciones en sus redes sociales donde contaba su verdad respecto a su dinámica familiar, su esposa Nicola Peltz compartió un TikTok, que aparentemente era inofensivo, donde mostraba a la pareja disfrutando de unas vacaciones en tranquilidad.

Lo que llamó la atención de medios y fanáticos fue que el destino elegido por los Peltz-Beckham había sido nada más y nada menos que el Rancho San Ysidro, un espacio exclusivo en el que Harry daría su polémica entrevista con Anderson Cooper.

Luego de este hecho, diversos medios británicos informaron que Brooklyn estaría planeando lanzar un libro con su versión de los hechos en el drama de su familia, al igual que lo hizo Harry con “Spare”.

A pesar de que el repost de Brooklyn Beckham sobre la foto de Meghan Markle y el príncipe Harry permaneció activa por una hora, el chef y fotógrafo no salió a dar alguna explicación. La única actividad por parte de él y su esposa, Nicola Peltz, vino por parte de las felicitaciones del día de San Valentín que la pareja intercambió en un fin de semana que no solo fue romántico, sino que también coincidió con la fiesta de cumpleaños de Cruz, donde todos los Beckham se reunieron.