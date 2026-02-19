¿Harper Beckham de lado de Brooklyn y Nicola Peltz? Así fue el tierno mensaje de “paz” que la menor de la familia envió

La familia Beckham no para de darnos actualizaciones sobre su caso y el fin de semana de San Valentín hubo mucho movimiento entre fiestas de cumpleaños, reposts inesperados y mensajes de amor. Esta vez quien se sumó a la conversación fue Harper Beckham, la menor de la familia, quien aprovechó sus redes sociales para enviar un tierno mensaje de “paz” que no pasó desapercibido, generando debate en redes pues muchos afirmaron que la joven estaría de lado de Brooklyn y Nicola Peltz por esta razón.

Las stories de Harper que enternecieron Instagram

A través de su cuenta privada de Instagram, Harper Beckham aprovechó el espacio de stories para publicar dos fotografías en compañía de sus hermanos mayores, Brooklyn, Romeo y Cruz.

Las fotografías muestran a los cuatro hermanos en un formato de blanco y negro. Mientras que en una se percibe que al grupo en una edad muy temprana, la siguiente muestra una faceta un poco más mayor.

La primera imagen los muestra posando sobre un muelle al atardecer, foto que la hija menor de David y Victoria Beckham acompañó con la canción “Big Girls Don’t Cry” de Fergie, que si bien es un tema que habla de una ruptura amorosa, tiene cierto tinte nostálgico que podría adecuarse a la situación de distanciamiento que enfrentan. Esta primera storie fue acompañada por un mensaje en el que se leía: “Feliz Día de San Valentín a los mejores hermanos mayores en todo el mundo”, acompañado de un emoji de corazón.

Mientras que la segunda foto mostraba a los cuatro en una alberca, mientras ella abraza a Brooklyn. El texto que acompañó esta postal decía: “Los amo mucho a todos, las palabras no podrían describirlo”, optando por etiquetar las cuentas oficiales de sus hermanos en ella.

Las imágenes que desataron diversas interpretaciones

Por supuesto que, desde el momento en el que Brooklyn lanzó sus polémicas declaraciones a principios de enero, todos hemos estado pegados a las redes sociales para saber cuál será el desenlace de esta polémica historia.

Y es que esta disputa ha sacado nuestro lado detective, llevándolos a analizar los mensajes detrás de cada movimiento que los miembros de la familia Beckham realizan en sus redes sociales.

En el caso de esta publicación, algunas personas consideraron que era la forma en la que Harper habría buscado poner paz de por medio en una situación que resulta bastante tensa. Sin embargo, hubo quienes lo consideraron como parte de la estrategia que el propio Brooklyn mencionó en algún momento; había dentro de la familia Beckham.

Independientemente de cuál haya sido la intención verdadera detrás de este gesto, las historias de Harper se leyeron en un tono completamente positivo en el que el amor y la fraternidad entre hermanos era palpable, lejos de indirectas o mensajes entre líneas.

El movido San Valentín de los Beckham

Todo esto llamó bastante la atención del público debido a que el fin de semana pasado hubo muchísimo movimiento dentro de los integrantes de la familia. Si bien es cierto que ninguno se ha pronunciado de forma directa sobre la polémica que los engloba, diversas acciones en redes sociales han salido a generar especulaciones.

Por ejemplo, el polémico repost que Brooklyn hizo de la foto de San Valentín de Meghan Markle, que muchos interpretaron como un mensaje oculto o indirecta hacia su familia, así como su postura frente a la propia situación que el duque de Sussex enfrenta con su familia.

Cruz también estuvo muy activo, pues no solo festejó su cumpleaños número 21, sino que también aprovechó sus redes sociales para promocionar su reciente lanzamiento musical y compartir fotos enternecedoras en compañía de sus padres y su novia.

Victoria y David hicieron lo propio, pues no solo aprovecharon sus perfiles oficiales para enviar mensajes de amor por San Valentín uno al otro, sino también para presumirle al mundo la lujosa celebración del cumpleaños de su hijo Cruz.

Mientras nosotros seguimos pendientes de los movimientos de los miembros de esta familia tan famosa, acciones como las de Harper Beckham nos dejan claro que la menor del clan probablemente no envió un mensaje directo de “apoyo” a Brooklyn y a Nicola Peltz, pero sí trató de llevar un poco de “paz” en su caótico entorno familiar.