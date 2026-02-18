Suscríbete
Horóscopo chino 2026: 7 diseños de uñas ojo de gato que debes usar para atraer la buena suerte durante el Año del Caballo de Fuego

Así que este Año del Caballo de Fuego, deja que tus uñas cuenten tu historia: atrevidas cuando lo necesitas, elegantes cuando lo requieras, y siempre listas para correr tras tus sueños con fuerza.

Febrero 18, 2026 • 
Karen Luna
Captura de pantalla 2026-02-18 a la(s) 5.25.13 p.m..png

Horóscopo chino 2026: 7 diseños de uñas ojo de gato que debes usar para atraer la buena suerte durante el Año del Caballo de Fuego.

Instagram/ @arte.byjess

La llegada del Año Nuevo Chino 2026, regido por el Caballo de Fuego, marca un ciclo lleno de energía, pasión y movimiento que nos invita al cambio positivo. Este signo zodiacal simboliza independencia, vitalidad, además de la fuerza, ideal para atraer suerte si sabes cómo aprovechar su energía.

Una forma divertida, personal y súper fashion de sintonizar con esa vibración es a través de tu manicure. Este año, las uñas con efecto “ojo de gato” (cat-eye) no solo están entre las tendencias de belleza más fuertes de la temporada, sino que pueden convertirse en tu amuleto de estilo para atraer buena fortuna, estilo y confianza.

¿Qué son las uñas efecto “ojo de gato”?

El manicure ojo de gato es una técnica que utiliza esmalte magnético especial que, al aplicar un imán antes de curar, crea un efecto luminoso y tridimensional. El resultado es un brillo que parece moverse con cada ángulo de luz, un toque hipnótico que recuerda a la mirada intensa de un felino.

Este estilo ha cobrado aún más fuerza este 2026 en el mundo del nail art porque combina sofisticación con un acabado llamativo, moderno y elegante. Puedes llevarlo en tonos clásicos, atrevidos o en versiones más suaves según tu personalidad (y tu suerte).

7 ideas de uñas ojo de gato para el Año del Caballo de Fuego

1. Ojo de gato rojo intenso

El rojo no solo es un color poderoso y vibrante, también es símbolo tradicional de buena suerte en muchas culturas del horóscopo chino. ¡Combina este diseño con detalles dorados para mirar hacia la prosperidad!

2. Dorado con brillo mágico

Un diseño en dorado cat-eye emite lujo y abundancia, perfecto si quieres atraer oportunidades y una energía radiante en 2026.

3. French eye con efecto gato

Elegante y sutil, esta versión moderniza el clásico francés con el brillo mágico en la punta, ideal para quienes aman lo minimalista y chic.

4. Cat eye en tonos pastel

Si prefieres una vibe más dulce y relajada, los tonos suaves como rosa, lavanda o nude con efecto ojo de gato mantendrán tu manicure vibrante sin ser demasiado llamativo.

5. Multicolor galaxia

Tonos profundo cristalizados con destellos que cambian de color evocan la energía cambiante del Caballo de Fuego y te conectan con movimiento y creatividad.

6. Negro metalizado con destellos

Una opción más atrevida y misteriosa que va perfecto con outfits de noche, además simboliza el poder personal.

7. Combinación rojo + dorado

Esta mezcla clásica no solo se ve glamorosa, sino que también es tradicionalmente asociada con prosperidad, buena suerte y celebración en festividades del horóscopo.

Aunque no hay garantías mágicas, llevar un diseño que te haga sentir bien puede fortalecer tu confianza y actitud positiva, dos cosas clave para afrontar cualquier año con energía ganadora. En la tradición del horóscopo chino, la intención y la energía personal importan tanto como los símbolos que eliges usar.

