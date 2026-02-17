Rania de Jordania y el anillo inteligente que la convierte en la reina más moderna en Bombay

Tras destacar en Estambul con un estilismo escultórico y en Nueva Delhi con un delicado conjunto rosa bordado, la reina Rania de Jordania volvió a convertir la moda en una poderosa herramienta de comunicación durante su visita a la Chanakya School of Craft en Bombay, institución dedicada a preservar la artesanía textil india y a formar a mujeres en técnicas tradicionales.

Sin embargo, más allá de su impecable estilo, Rania ha capturado la atención por una de sus joyas, un anillo inteligente que está causando sensación y que es popular entre las celebridades más famosas de Hollywood.

El anillo inteligente de Rania de Jordania

La reina Rania de Jordania lució por primera vez el anillo inteligente, Oura Ring, a principios de 2025, una joya que también usa su esposo, el rey Abdalá, y que se ha hecho muy popular entre las celebridades de Hollywood, ¿pero cuál es la razón?

Es un anillo inteligente de titanio que monitorea la salud al medir el sueño, la frecuencia cardíaca, la actividad física y la temperatura corporal, se trata de una alternativa discreta y minimalista frente a los relojes inteligentes, con un valor de entre 399 y 549 euros.

La marca asegura que el usuario siente un “bienestar duradero” y puede disfrutar de “una vida cotidiana más equilibrada”, con los datos comunicados en tiempo real a través de una aplicación.

El blazer joya de Rania de Jordania

Además de su anillo inteligente, Rania llamó la atención por blazer joya, una chaqueta azul pastel bordada con pedrería que reinventa el traje sastre clásico que destaca por sus solapas maxi y su diseño estructurado, incorporando además un detalle inesperado: una silueta que recuerda a la capucha de una sudadera, aportando un toque urbano que suaviza la formalidad tradicional.

La reina completó el look con pantalones rectos ligeramente entallados que estilizan sin sacrificar comodidad y zapatos blancos de tacón que aportan un contraste limpio y atemporal. Bajo la blazer, sorprendió con una camiseta blanca de tirantes, de inspiración deportiva, demostrando su habilidad para combinar elegancia clásica con guiños contemporáneos.

