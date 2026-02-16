Anne Hathaway deslumbra con el peinado princess blowout que sí rejuvenece a los 40+

El pasado 10 de febrero, Anne Hathaway llegó a la ciudad de Nueva York para asistir al desfile de la colección otoño 2026 de Ralph Lauren, luciendo una impactante melena XL con volumen, logrando una imagen con textura natural que se adapta a las tendencia de 2026 con total elegancia.

Se trata del peinado princess blowout que será tendencia durante la primavera, para llevar la melena suelta con volumen natural, que permite lucir un look desenfadado pero sofisticado y mucho más auténtico y atrevido.

¿Cómo es el peinado princess blowout que puso en tendencia Anne Hathaway?

La actriz de ‘El Diablo viste a la moda 2’, lució una melena XL con volumen desde la raíz, ondas amplias y puntas suaves, logrando un estilo que combina elegancia clásica y frescura contemporánea, alineada con la tendencia del lujo silencioso.

Y es que el peinado princess blowout, se caracteriza por un volumen marcado desde la raíz, especialmente en la parte superior, logrado mediante un secado con cepillo redondo que aporta cuerpo y movimiento.

Además, también se lleva con ondas suaves y amplias, poco definidas, con un acabado brillante y textura natural, sin efecto rígido, que es perfecto para lucirse en melenas largas o medias, y que arrasará en primavera.

El peinado princess blowout que puso en tendencia Anne Hathaway Dimitrios Kambouris/Getty Images

Beneficios del peinado princess blowout para mujeres de más de 40

Anne Hathaway no ha sido la única en llevar con éxito este peinado de acabado natural y desenfadado, pues estas celebridades como Sabrina Carpenter, Olivia Dean y Blake Lively, han caído rendidas ante esta melena inspirada en la década de los 90.

Se trata de un peinado que equilibra volumen, movimiento y naturalidad, tres claves que favorecen especialmente después de los 40, para conseguir una imagen rejuvenecida y moderna.

Estas son algunas de las razones por las que deberías adaptarlo a tu look esta primavera, para lucir más joven:

El volumen en la raíz eleva visualmente las facciones y suaviza la caída natural del rostro, mientras que las ondas amplias y suaves, aportan movimiento y restan dureza a los rasgos, suavizando las líneas de expresión con naturalidad.

Por otra parte, da una sensación de mayor densidad a la melena, por lo que es perfecto para quienes tienen el pelo fino, y además ilumina el rostro, manteniendo un aire sofisticado.

