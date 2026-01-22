Anne Hathaway lleva el corte de pelo midi que adelgaza las caras redondas

El 2026 es el año de Anne Hathaway, la actriz estrenará en el cine varias de las películas más esperadas del año, entre ellas: ‘El Diablo viste a la moda 2’, ‘La Odisea’ o ‘Verity’; sin embargo, la estrella de Hollywood miró al pasado y revivió su icónico corte de pelo midi.

Al igual que muchas otras celebridades, Hathaway se sumó a la tendencia viral del “Trend 2016”, donde comparten imágenes y fotografías de hace 10 años y muestran lo mucho que han cambiado, y la actriz dejó ver un look atrevido y elegante.

Anne Hathaway lleva el corte midi que adelgaza las caras redondas

En la fotografía que compartió Anne, luce un vestido de piel corto en color negro, de corte estilo corset y falda mini que favorece a su esbelta figura para un look atrevido pero elegante; sin embargo, lo que más ha llamado la atención, es su corte de pelo.

Se trata de un corte midi con capas ligeras y puntas desfiladas que, además de regresar con fuerza en 2026, es perfecto para estilizar las caras redondas gracias a su inmediato efecto lifting.

Hathaway lleva su corte midi ligeramente debajo de los hombros, con puntas desfiladas y capas suaves que aportan movimiento y evitan un efecto rígido en el rostro que podrían endurecer las facciones.

Las capas frontales más largas, combinadas con una raya lateral, ayudan a alargar visualmente el rostro, suavizando la redondez, mientras que su textura ligera permite llevarlo con ondas sutiles o al natural para un acabado moderno y favorecedor.

¿Por qué el corte midi es el ideal para adelgazar la cara redonda?

El corte midi como el de Anne Hathaway, es un estilo que equilibra volumen y forma para estilizar visualmente las facciones, y mientras estiliza el rostro, también crea un efecto rejuvenecedor y contemporáneo.

Además, los cortes de pelo midi se perfilan como los grandes favoritos de 2026, pues logran el equilibrio ideal entre el corto y el largo, para crear looks modernos y favorecedores para quienes buscan una imagen natural, pero llena de elegancia. Estas son algunas propuestas:

Midi desfilado

Para el 2026 se busca la naturalidad y una estructura natural que de movimiento de forma natural, ideal para melenas onduladas o rizadas que buscan definir la melena con un suave movimiento.

Midi con flequillo cortina

Los flequillos pueden suavizar las facciones de forma natural, además de darle movimiento al corte sin recurrir a grandes cambios, este 2026, los flequillo estilo cortina seguirán siendo la tendencia más buscada y moderna.

Midi estilo shaggy

De inspiración desenfadada, con capas irregulares y mucho movimiento, este corte de pelo es ideal para conseguir un look moderno y con mucho movimiento, además, las capas se adaptan al tipo de rostro para crear un look favorecedor y rejuvenecedor.

Long bob

El long bob, también conocido como lob, se caracteriza por su versatilidad y adaptabilidad, es decir, puede peinarse de diferentes formas y es perfecto para todos los tipos de rostro, convirtiéndose en el gran favorito del 2026.

Sin duda, el corte midi es el más favorecedor para estilizar y rejuvenecer las caras redondas con elegancia y sin esfuerzo.