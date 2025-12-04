Conoce el nuevo tinte de pelo de Anne Hathaway: la elección elegante para cubrir las canas

Anne Hathaway nunca ha sido de las que evita transformarse por completo cuando un papel lo requiere y su nuevo look para la película “Mother Mary” va más allá de una simple caracterización. Con un rubio casi platinado y pelo largo, lacio y brillante, la actriz apuesta por una transformación radical de su imagen, despidiendo por un momento a su castaño tradicional, para darle espacio a una tendencia que podría consolidarse en 2026 como la opción de tinte de pelo más elegante y moderna para cubrir las canas con estilo.

Un cambio dramático para un personaje icónico

Recientemente, el tráiler de la película “Mother Mary”, la nueva película de David Lowery y que el aclamado estudio A24 está preparando para 2026, nos dejó ver a la querida actriz en un personaje que promete volarnos la cabeza.

En este filme, Anne dará vida a Mother Mary, una cantante y estrella pop que, a través del diseño de modas, reconecta con una antigua amiga, experimentando un vínculo de tensión, drama y suspenso.

Para este personaje, Hathaway le dijo ‘adiós’ a su característica melena castaña para darle paso a un estilo completamente diferente, pero audaz.

¿Por qué el rubio mantequilla es el color ideal para cubrir las canas?

El rubio mantequilla platinado tiende a suavizar las transiciones entre el pelo natural, las canas y el color teñido. En muchos casos, el contraste en la melena se reduce y el blanco de las raíces se integra de forma natural, convirtiéndolo en una opción elegante para aquellas que buscan disimular el pelo grisáceo sin comprometer su estilo.

Aunque los tonos castaño estaban en tendencia durante la recta final del 2025, todo parece apuntar a que los tonos claros volverán a su auge, y no por nada, pues son la excelente opción al momento de aportar luminosidad al rostro, resaltando las facciones y generando un efecto más fresco y juvenil en nuestra apariencia.

Además, este tipo de rubios cuenta con gran versatilidad, adaptándose a diferentes cortes de pelo, peinados y texturas.

Rubio mantequilla platinado: el tono que podría dominar 2026

El rubio que luce Anne Hathaway en el avance de la película reúne varias características que lo posicionan como uno de los tonos más favorecedores y elegantes para el próximo año.

Esta gama combina matices fríos y cálidos, creando una mezcla cremosa que ilumina el rostro sin volverse demasiado amarilla o demasiado ceniza, característica que la convierte en un color accesible para distintos tonos de piel.

Su gran ventaja es la suavidad del acabado; al no ser un platino extremo, llegando al límite de los plateados, ni un dorado intenso, el resultado final es una melena luminosa, juvenil y refinada. Y es que la tendencia de este año parece ser que apuesta por buscar luz, suavidad y movimiento, y el tinte rubio mantequilla logra exactamente eso.

El tinte de pelo rubio mantequilla de Anne Hathaway en “Mother Mary” es la inspiración perfecta que nos invita a probar algo nuevo para este 2026. El paso del tiempo y la edad no tienen por qué influir en nuestro estilo. Así que si estabas buscando alguna alternativa que te ayude a cubrir las canas sin perder elegancia, o estilizarlas con un color arriesgado y único como tú, esta es tu señal para animarte a tener un cambio de look para recibir el año nuevo ultrarrejuvenecida.