Suscríbete
Horóscopos

Ritual para la Superluna fría del 4 diciembre que activa tu frecuencia de abundancia para un 2026 próspero

La última Superluna del año, conocida como Superluna fría, iluminará el cielo este 4 de diciembre, marcando un cierre energético especialmente poderoso.

Diciembre 03, 2025 • 
Melisa Velázquez
Ritual para la Superluna fría del 4 diciembre para la abundancia

Ritual para la Superluna fría del 4 diciembre para la abundancia

Getty Images

La Luna llena de Géminis, también conocida como la Superluna fría, es la última del año y una de las más poderosas, ocurre este 4 de diciembre y marca un ciclo de oportunidades materiales y mucho crecimiento personal.

La influencia de esta Luna, está asociada con el renacimiento, la claridad y la expansión, por eso se dice que es el momento ideal para sembrar intenciones que florezcan durante el 2026, creando un año lleno de prosperidad.

Te podría interesar: Luna llena en Géminis 2025: así te afecta la superluna de diciembre según tu signo zodiacal

Fases lunares significado energia
Horóscopos
Fases lunares: desde la luna nueva hasta la llena, su nombre, energía y significado
Junio 06, 2024
 · 
Beatriz Velasco
Rituales solsticio verano 2024jpeg
Horóscopos
Solsticio de Verano 2024: celebra la magia del día más largo con rituales especiales
Junio 05, 2024
 · 
Beatriz Velasco

¿Por qué la Superluna del 4 de diciembre ayuda a activar la abundancia?

Astrólogos destacan que esta Superluna, al cerrar el año, actúa como un “portal de claridad”, permitiendo definir con precisión qué queremos transformar.

Su energía lunar, más intensa por la cercanía a la Tierra, funciona como amplificador para rituales de intención, especialmente aquellos relacionados con prosperidad, decisiones importantes y expansión personal.

Te podría interesar: Las 6 fechas más poderosas de diciembre y el ritual perfecto para potenciar su energía

Ritual para la Superluna fría o Luna Llena en Géminis del 4 de diciembre

Este tránsito de la Luna, abre un portal energético que limpia, desbloquea y activa tu frecuencia de abundancia, y si habías sentido que todo estaba estancando o que nada salía según tus planes, este ritual te puede ayudar.

Debes realizarlo el 4 o 5 de diciembre, siguiendo los siguientes pasos:

  • Coloca un cubito de hielo en un plato pequeño, ese hielo representa tus bloqueos que pueden ser: miedos, estancamiento, dudas, etc.
  • Míralo y declara suavemente: “Se rompen los bloqueos, se abren las puertas y mi vida fluye sin resistencia hacia la abundancia alineada con mi esencia”.
  • Deja que el cubo de hielo se derrita solo, como símbolo de que tu vida también puede empezar a moverse con suavidad.
  • Cuando sea solo agua, tirala por una ventana, visualizando cómo lo que te detenía se disuelve y tus caminos quedan libres.
Cómo te afecta la Luna llena en Géminis de diciembre según tu signo del zodiaco

Cómo te afecta la Luna llena en Géminis de diciembre según tu signo del zodiaco

Getty Images

Si buscas comenzar 2026 con una frecuencia alineada al crecimiento, este ritual bajo la Superluna fría del 4 de diciembre puede convertirse en un momento de reconexión, intención y apertura hacia un año más próspero.

Luna
Melisa Velázquez
Relacionado
Los 7 cortes de pelo que mejor le quedan al flequillo degrafilado y a las mujeres de 50 que quieren disimular arrugas.png
Belleza
¡Sí al flequillo navideño! 5 formas de lucirlo en tu corte de pelo para rejuvenecer e iluminar el rostro
Diciembre 03, 2025
 · 
Lily Carmona
Máxima de Holanda se despide de Surinam con elegante sari e históricas joyas que pertenecieron a la reina Emma.png
Realeza
Máxima de Holanda se despide de Surinam con elegante sari e históricas joyas que pertenecieron a la reina Emma
Diciembre 03, 2025
 · 
Lily Carmona
Hailey Bieber
Belleza
Hailey Bieber lleva las uñas navideñas animal print, la tendencia en manicure que conquistará el 2026
Diciembre 03, 2025
 · 
Karen Luna
Ideas de uñas navideñas con lazos y moños para esta Navidad
Belleza
Uñas navideñas con lazos: 7 estilos llenos de elegancia para tu manicure navideño
Diciembre 03, 2025
 · 
Melisa Velázquez