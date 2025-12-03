Ritual para la Superluna fría del 4 diciembre que activa tu frecuencia de abundancia para un 2026 próspero

La Luna llena de Géminis, también conocida como la Superluna fría, es la última del año y una de las más poderosas, ocurre este 4 de diciembre y marca un ciclo de oportunidades materiales y mucho crecimiento personal.

La influencia de esta Luna, está asociada con el renacimiento, la claridad y la expansión, por eso se dice que es el momento ideal para sembrar intenciones que florezcan durante el 2026, creando un año lleno de prosperidad.

¿Por qué la Superluna del 4 de diciembre ayuda a activar la abundancia?

Astrólogos destacan que esta Superluna, al cerrar el año, actúa como un “portal de claridad”, permitiendo definir con precisión qué queremos transformar.

Su energía lunar, más intensa por la cercanía a la Tierra, funciona como amplificador para rituales de intención, especialmente aquellos relacionados con prosperidad, decisiones importantes y expansión personal.

Ritual para la Superluna fría o Luna Llena en Géminis del 4 de diciembre

Este tránsito de la Luna, abre un portal energético que limpia, desbloquea y activa tu frecuencia de abundancia, y si habías sentido que todo estaba estancando o que nada salía según tus planes, este ritual te puede ayudar.

Debes realizarlo el 4 o 5 de diciembre, siguiendo los siguientes pasos:

Coloca un cubito de hielo en un plato pequeño, ese hielo representa tus bloqueos que pueden ser: miedos, estancamiento, dudas, etc.

Míralo y declara suavemente: “ Se rompen los bloqueos, se abren las puertas y mi vida fluye sin resistencia hacia la abundancia alineada con mi esencia ”.

”. Deja que el cubo de hielo se derrita solo, como símbolo de que tu vida también puede empezar a moverse con suavidad.

Cuando sea solo agua, tirala por una ventana, visualizando cómo lo que te detenía se disuelve y tus caminos quedan libres.

Si buscas comenzar 2026 con una frecuencia alineada al crecimiento, este ritual bajo la Superluna fría del 4 de diciembre puede convertirse en un momento de reconexión, intención y apertura hacia un año más próspero.

