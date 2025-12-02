¿Los títulos de Eugenia y Beatriz de York están en riesgo? Revelan la postura del príncipe William sobre el futuro de sus primas

El pasado 30 de octubre, se dio a conocer de manera oficial que el rey Carlos III le quitaría sus títulos reales a su hermano, el ex príncipe Andrés, debido a sus vínculos con el criminal Jeffrey Epstein, está decisión incluyó a su ex esposa, Sarah Ferguson.

Sin embargo, y a pesar de que supuestamente, Andrés hizo un trato con su hermano Carlos para que sus hijas no sufrieran las consecuencias y mantuvieran su estatus de princesas, las especulaciones sobre el futuro de Eugenia y Beatriz en la familia real, sigue causando polémica.

¿El príncipe William piensa quitarles el título de princesa a Beatriz y Eugenia de York?

Tras el destierro de Andrés, se ha mencionado que el príncipe William piensa hacer grandes cambios en la monarquía cuando ascienda el trono, algunos aseguran que podría comenzar quitando título reales a quienes no tengan una vida activa dentro de la institución.

Fue entonces cuando se especuló que las hijas de Andrés, las princesas Eugenia y Beatriz podrían verse afectadas; sin embargo, el especialista en realeza, Robert Jobson, asegura que William no piensa quitarse sus títulos a sus primas, pues no quiere que paguen por los pecados de su padre.

“La postura de William es directa: Beatriz y Eugenia no deben ser castigadas por los supuestos pecados de su padre”, dice Robert Jobson.

Fuentes aseguran que William está cansado de que se especule sobre sus primas, la decisión de su padre fue necesaria y justa para Andrés, pero sus hijas no tienen por qué ser castigadas.

Por otra parte, William quiere concentrarse en el futuro de la monarquía y no en viejos escándalos: “Los títulos de Beatriz y Eugenia nunca estuvieron en duda”.

¿Beatriz y Eugenia de York perderán sus títulos reales? Getty Images

¿Qué espera el príncipe William de los integrantes de la familia real?

William está convencido de que los miembros de la monarquía le dan sentido y fuerza a la institución, y no importa que sean pocos, pero que sí aporten profundidad y liderazgo, y que no se quejen de su trabajo como miembros activos.

Con su trabajo independiente, su labor en instituciones de beneficencia, Eugenia y Beatriz han sabido ganarse el respeto de la nación.

