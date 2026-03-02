Farah Pahlaví hoy: dónde está y cómo vive la última emperatriz de Irán

Farah Pahlaví (también conocida como Farah Diba) fue la última emperatriz de Irán, un título que adquirió tras casarse con Mohammad Reza Pahlavi, el último Shah del país, en 1959 cuando ella apenas tenía 21 años y estudiaba arquitectura en París. Su boda fue un evento lujoso y simbólico que marcó el inicio de una vida entre el glamour, la modernidad y (con el tiempo) la tragedia que acompaña al exilio real.

El exilio que marcó una vida

La historia de Farah cambió en 1979, cuando la Revolución Islámica liderada por Ayatolá Jomeini terminó con el reinado de los Pahlaví y obligó a la familia imperial a abandonar Irán para siempre. Desde entonces, Farah ha pasado más de cuatro décadas lejos de su país natal.

Después de meses de incertidumbre, la familia encontró refugio inicialmente en Egipto, y más tarde se estableció en los Estados Unidos y Francia. Hoy en día, Farah divide su tiempo entre París y Washington, D.C., donde vive cerca de sus hijos, además de sus nietos, manteniendo un estilo de vida tranquilo, pero atento a lo que ocurre con Irán.

A sus 87 años, Farah sigue siendo una figura respetada. Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images

Un presente entre familia y nostalgia

A sus 87 años, Farah sigue siendo una figura respetada, recientemente fue vista en París celebrando la boda de su nieta, rodeada de su familia y mostrando que el linaje de los Pahlaví sigue muy presente, aunque ya no en el trono.

Además de los eventos familiares, Farah ha participado en homenajes públicos como visitas al mausoleo del Sha en El Cairo para conmemorar el aniversario de su muerte en 1980.

Entre recuerdos y esperanza

Aunque han pasado décadas desde que dejó Irán, Farah no ha perdido la esperanza de volver algún día a su patria. En entrevistas recientes ha expresado su respeto por los movimientos sociales dentro del país. Su vida, que comenzó como una joven arquitecta y se transformó en la de una de las mujeres más icónicas del Medio Oriente.

